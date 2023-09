El Albacete Balompié insiste en cobrar 35€ por ver jugar a la cantera

Hace ya una semanas que el Albacete Balompié comunicó a los padres de sus jugadores de cantera que en esta nueva temporada, por acceder a los partidos de todas las categorías, de prebenjamines a juveniles, habría que hacerse con un abono denominado 'Ciudad Deportiva' con un coste de 35 €.

Al club no le vale que el padre o madre sean abonados del primer equipo; tampoco importa la cuota mensual, en torno a los 70€; los más de 250 de la equipación, que en muchos casos no ha llegado; o que se cobren incluso las pruebas de acceso (10€).

El Alba fue informando de su intención a través de los grupos que cada entrenador ha formado con los padres de sus pupilos y estos comenzaron a movilizarse, incrédulos o directamente enfadados por lo que entienden es un abuso.

Antonio Canales, padre de una jugadora de 12 años, ejerce de portavoz de las familias afectadas y nos ha contado en COPE que después de unas semanas “consensuamos una carta de protesta y pedimos reunirnos con el club”. Según cuenta Antonio, la reunión se produjo pero la conclusión es sencilla: “nos dijeron que esto era lo que había y que o lo tomáis o lo dejáis”.

Ante esa respuesta, los padres tienen claro que “no vamos a acceder a las instalaciones porque nos negamos a pagar esta cuota, independientemente de que consensuemos otras acciones como que nuestras hijas no jueguen los partidos, hablar con los equipos rivales o cualquier otra acción que pueda causar efecto porque pensamos que no podemos tolerar por ver a unos niños de 12 o 13 años”.

Situación a día de hoy

Se acerca el inicio de las competiciones y la inquietud crece porque el club no se aviene ni siquiera a negociar. De hecho, Antonio nos ha dicho que ha pedido una reunión con el vicepresidente Víctor Varela “pero se me ha denegado y solo me proponen una con la la directora del fútbol femenino, María José Carrilero, y la directora de la Fundación, Rosa María Gómez y por eso estamos ahora debatiendo si asistimos o no a esa reunión”.

Según una última hora, parece ser que el próximo viernes finalmente habrá una reunión entre las partes, aunque con las mujeres mencionadas y no con Víctor Varela.

Pendientes de lo que ocurra en esa reunión o de otras acciones, le preguntamos a Antonio Canales que qué piensa cuando escucha o lee aquello de que todos somos la “gran familia del Alba” y él se ríe con sinceridad y nos dice que “llevo muchísimos años y lo siento en el alma, pero te digo con el corazón que me estoy pensando muy seriamente renovar el año que viene porque estoy totalmente defraudado y no es mi pensamiento únicamente ya que también me lo han transmitido otros padres”.

Otros clubes

En COPE Albacete hemos querido saber si otros clubes de Primera y Segunda división cobran por ver a sus jóvenes canteranos. El muestreo es apabullante porque ni la SD Huesca, ni el RC Celta de Vigo, ni el Rácing de Santander, ni el Levante UD, ni el Valencia CF, ni el CA Osasuna tienen una cuota parecida a este "abono Ciudad Deportiva" que quiere implantar la Sociedad Anónima Deportiva Albacete Balompié.