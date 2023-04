Listas de espera a gusto del gobierno de turno

Aseguran desde Neurocirugía que Albacete tiene a más de mil pacientes en lista de espera. De hecho, se están derivando al concierto con la sanidad privada personas que arrastran más de tres años de demora. Sin embargo, en el Portal de Transparencia del Sescam figuran 618 pacientes con una espera media de 150 días.

A este paso, la ficción de José Mota acabará haciéndose realidad. Y reír, nos vamos a reír poco:

Hace tiempo que explicamos en Diario Sanitario cómo el Sescam había ‘borrado’, literalmente, de sus listas a los pacientes que esperan más de 180 días. También es más que conocido el temido ‘buzón’, el limbo donde nos quedamos los pacientes a la espera de que alguien se acuerde de nosotros.

Hablar de listas de espera es tedioso porque pocas enfermedades se pueden permitir ese lujo. Pero, de vez en cuando, el Ministerio de Sanidad o el Sescam nos sorprenden con sus datos y no nos queda más remedio que adentrarnos en el desastre.

Pueden decir lo que quieran. Esto no va bien. La última ha sido que el Sescam ha corregido las listas de espera que publica el Ministerio de Sanidad. Han aparecido y desaparecido pacientes y días de espera como si en lugar de personas detrás hubiese un excel.

Ya no me paro ni a ver cómo lo han hecho porque lo importante son las personas no las cifras. Si los pacientes con cáncer van a la consulta de su oncólogo una y otra vez sin las pruebas, si los profesionales de Urgencias se concentran todos los días en la puerta, si ver a tu médico de familia es una odisea… qué más dan los números que cada uno acople a su medida.

Si la única resonancia que tiene la sanidad pública en Albacete capital está para que la lleven al Museo Provincial… qué más me dan las cifras.

Siéntense todos, independientemente de su color o su número de sillones, y busquen una solución, porque lo que está claro es que el banco se hunde".