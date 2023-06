"Contaba la cronista oficial de Albacete, Rosa Villada, un viaje al Cuerno de África, a Etiopía, a una de las zonas más pobres del Planeta. Describía para Diario Sanitario la última campaña de la ONG Stop Ceguera. Relataba la impotencia por la burocracia y la falta de medios o la satisfacción de devolver la vista a personas condenadas a la oscuridad por no tener ni agua con la que lavarse la cara.

Pero lo que pasa en África lo sabemos de sobra. Nos saltan anuncios constantemente a los que miramos como si fuesen una irreal y desagradable ficción. Lo que me llama la atención son las contradicciones entre dos mundos. En España nos acaloramos antes por dos políticos, que ni conocemos en persona, que por las injusticias que matan de hambre incluso a niños.

Y es que la visión de Etiopía que me contó Rosa Villada no me llamó la atención. Lo que me hizo reflexionar fue su frase. Uno no se hace voluntario para cambiar al mundo sino para que el mundo lo cambie a él.

Ella regresó distinta. Si ya se marchó pasada de revoluciones, volvió con esa sensación de ingravidez que te da escuchar las banalidades del primer mundo.

No sé por qué, hilé esas sensaciones de la cronista, periodista y escritora con una frase de la cantante María Rozalén, quien, por cierto, estudió Psicología.

https://youtu.be/v2ayNH4hJEM





Hoy voy a dejar dos preguntas en el aire. Son para todo el Colegio de la Psicología de Castilla-La Mancha, que precisamente homenajeaba a Rozalén en Albacete. ¿Por qué nos invade la tristeza en el primer mundo? ¿No hay tiempo para la depresión en el Cuerno de África?

Y esta pregunta es para nuestros sacerdotes: ¿Esta insatisfacción crónica es nuestro castigo por mirar para otro lado?".