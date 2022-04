El sistema de registro bajo la tecnología blockchain, es una petición del sector vitivinícola de ASAJA, asegura Juan Miguel Cebrián de la sectorial del vino de la organización agraria, para evitar fraude, además de garantizar la trazabilidad. Esta tecnología que es inalterable, imposible de modificar, también facilitará el uso de los grandes libros de registro de los productores, y las relaciones con la administración, en un registro único.

Este nuevo sistema es bien recibido en principio, aunque expectantes por el modo de aplicación, en la que hasta 2024 se trabaja.

Cebrián insiste en que poco o nada más se ha incluido en la Ley prevista, en relación a las anteriores regulaciones. Desde ASAJA se han planteado unas 20 modificaciones, pero ninguna de ellas ha sido tenida en cuenta.

Los rendimientos por hectárea para las D.O, está fijada en 20.000 kg, como máximo, por lo que el excedente debería ir a destilación para alcohol para uso de combustible, asegura Juan Miguel Cebrián, que añade que, no se debería permitir lo que está ocurriendo en Ciudad Real, donde con pozos ilegales se riegan viñas consiguiendo rendimientos de 40.000 Kg por hectárea, hundiendo los precios del producto, y haciendo un gran daño al sector, asegura Juan Miguel Cebrián, que también preside la D.O Manchuela.