Esther: "He estado a punto de perder un avión por fumar un cigarrillo"

La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) ha promovido una iniciativa junto a las farmacias de toda España para concienciar a la población de todos los riesgos que produce el tabaco tanto para la salud como para el medioambiente. El 25% de las personas que quieren dejar de fumar acuden a un farmaceútico o farmaceútica para comenzar con el programa de cesación tabáquica.

Este programa según nos cuenta Ana Torres farmaceútica de la Farmacia Ana Rubio en la capital "llevo desde 2011 acompañando a pacientes para que dejen de fumar, son una media de 15 pacientes por año" añadía que el Ministerio de Sanidad financia algunos tratamientos desde enero y esto ha hecho que aumenten el numero de pacientes. Ana aseguraba que es una "satisfaccion ayudar a los pacientes a que cesen su hábito, es muy gratificante que confien en nosotros aunque debo destacar que, el mérito es de la persona que lo lleva a cabo".

En la farmacia encontrará un proceso marcado interdisciplinarmente por el servicio de Neumología, concretamente con la ayuda del Doctor Callejas. Este programa comienza con "historia clínica donde se valorarán la historia del paciente con el tabaco, su motivación para dejarlo, su entorno u otros aspectos relevantes". Además se planificará "una reducción progresiva de cigarrillos diarios y una posible fecha de dejarlo definitivamente, como meta", fechas que pueden coincidir con el final del verano, la Navidad, su fecha de cumpleaños o el nacimiento de un ser querido como el caso de Esther.

Esther es la protagonista de esta historia, pues gracias a este programa ha pasado de fumar paquete y medio diario o no fumar nada. Ella asegura que ha sido complicado, sobre todo al principio "el primer mes y medio fue malo y luego todo bien". Pero tenía una motivación clara "al ver el ejemplo de mi hermana que me animó a que lo hicera, decidí a dar el paso y es lo mejor que he hecho" ya que otra de sus motivaciones era que "iba a tener mi primer sobrino y no quería que el niño oliera tabaco". Comenzó el programa a mediados de noviembre y el día 12 de diciembre fue su fecha de fin.

Esther recalcaba también "la importancia de hacerlo con un profesional para que te apoye, anime, y te cuente otros casos para identificarte". como consejo a quien quiera dejarlo y esté pensándolo, Esther nos comentaba "que lo intenten, si lo consige gente que fuma dos paquetes al día porque no lo vas a conseguir tú" además de todos los beneficios que puedes encontrar como "no ahogarte, el dinero que ahorras, no oler mal y sobre todo no depender de un cigarro".

Con respecto al COVID19, los profesionales recomiendan no fumar en terrazas o espacios públicos durante la desescalada para evitar los contagios. Al hacerlo se exhalan gotitas respiratorias que pueden tener contener carga viral.