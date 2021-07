Tokyo 2020, los terceros juegos para la albaceteña Susana Rodríguez

Recuerdo aquellos partidos en el Pabellón del Parque de los noventa con el Club Voleibol Albacete en División de honor. No se me olvidan los éxitos de aquel equipo dirigido por Arturo Lozano y Manolo Castillejos, jugadoras como Teresa Ruiz, Mati González, Carmen García o Asun Doménech, pero también tengo en mente a otros protagonistas de aquellos encuentros como Eloy Molina, desde su silla de árbitro. Por entonces, una jovencísima Susana Rodríguez (Albacete 1974) comenzó a auxiliar al propio Molina en esa siempre complicada labor de aplicar las normas del juego a dos equipos que parecen jugarse más que unos puntos.

Susana, vinculada familiarmente a este deporte, fue creciendo y creciendo hasta llegar a lo más alto, árbitra principal en División de honor, primera mujer en dirigir un encuentro masculino (Almería-Gijón) en esa categoría con 22 años e internacional con 25. Ha pasado el tiempo y esta albaceteña, licenciada en Dirección y Administración de Empresas, acumula cientos de partidos nacionales e internacionales y un prestigio fuera de toda duda, no en vano ya sabe lo que es dirigir una final olímpica tras la de Rio 2016 entre China y Serbia.

En este 2021 y desde Tokyo, Susana Rodríguez ha hablado para COPE Albacete de esta tercera experiencia olímpica, la más extraña por las restricciones sanitarias impuestas: "los árbitros no estamos en la villa olímpica, sino en hoteles, aunque eso suele ser así en otras citas, pero no podemos tomar contacto con el ambiente de unos juegos ya que estamos encerrados en nuestras habitaciones, no está permitido salir a la calle o ir de compras y solo vamos del hotel al pabellón y viceversa".

En las palabras de Rodríguez para COPE, queda clara la decepción general de estos juegos por la ausencia de público: "en el mayor espectáculo del mundo, el show deportivo por excelencia que son unos juegos, que no vayan a tener público te da una pena enorme. Nuestro pabellón es una maravilla, pero verlo sin gente es triste".