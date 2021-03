Arcos es posiblemente la "A" del ADN Albacete

Si eres de Albacete me entenderás: ¿A que síempre que coges un cuchillo en un restaurante observas su filo e identificas a muchas de nuestras industrias? ¿A que alguna vez fuera de Albacete te has encontrado con la palabra "Arcos" en ese filo? A mí me ha pasado en innumerables ocasiones y hasta incluso me ha servido para identificar mi procedencia ante un camarero en Alemania. Arcos Hermanos es así, una empresa que presume de sus orígenes albaceteños allá por donde se mueve y que al mismo tiempo nos hace identificarnos y enorgullecernos a nosotros cuando nos encontramos con sus productos. Conclusión: Arcos es puro ADN Albacete.

Con motivo de nuestro sexagésimo cumpleaños, Pedro Arcos, director general de esta firma de la que hay vestigios desde 1734, ha compartido con nosotros un rato de charla en el que recordar, para empezar, que "han sido los albaceteños quienes decidieron que fuera la cuchillería la que nos representara en el mundo. De esta forma, los cuchilleros nos hemos unido para llevar ese nombre, el de Albacete, por el mundo".

Arcos no solo son cuchillos pues en su gama de productos aparecen todo tipo de utensilios de menaje para el hogar y la hostelería, desde un pelador de patatas hasta las más eficientes sartenes. El mundo de la hostelería lo sabe y así se lo reconoce, de la misma manera que el creciente interés de los 'aspirantes caseros a Masterchef' ha hecho que Arcos se haya puesto al día en ese gran catálogo que exige la cocina actual. Y esos productos están muy cerca gracias a la tienda ubicada en el mismo centro de la capital, en la calle Ancha.

La primera referencia datada de Arcos nos lleva a 1734, con unas tijeras realizadas por Juan de Arcos, aunque su padre ya probablemente se dedicara al oficio

Pedro nos explicó que "hostelería y Arcos vamos cogidos de la mano ya que suministramos todo tipo de artículos, no solo en los cuchillos que salen de Albacete para cualquier parte del mundo, aunque en esto somos especialistas como bien se sabe". Según explica, la hostelería "ha cambiado de dimensión, ha pasado de un oficio a una labor artística y creativa".

Por último, Pedro Arcos nos llevó a sus recuerdos de radio en la infancia, unidos a su abuela y su liturgia particular para escuchar aquel aparato de válvulas, algo que le viene a la memoria ahora cuando se mueve en su coche y pone la radio para informarse "Vosotros sois comunicación y la comunicación es vida y al final lo que buscamos los seres humanos es el contacto con la realidad que nos rodea, con lo más cercano".