Viaja, aprende y ayuda: Los campos de voluntariado internacional ya tienen plazas

Si tienes entre 18 y 30 años, este verano podrías cambiar la playa por un campo de voluntariado internacional. Desde hoy, está abierta la inscripción a los programas de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria, que permiten vivir una experiencia solidaria mientras descubres nuevas culturas y conoces a personas de todo el mundo. En Herrera en COPE Cantabria hemos hablado con Ángela Pérez Estébanez, una joven de 22 años que ya ha participado tres veces y que anima a todos a lanzarse a esta aventura.

Un verano diferente: solidaridad y aprendizaje

Los campos de voluntariado ofrecen la posibilidad de participar en proyectos tan diversos como la rehabilitación del patrimonio histórico, la protección del medioambiente, la organización de actividades culturales y artísticas, o la intervención social en comunidades. Todo ello con un coste desde 110 euros y con una duración de unas dos semanas. Las plazas se pueden solicitar a través de jovenmania.com hasta el 15 de julio.

Ángela: tres experiencias inolvidables y un mensaje claro

Italia, Alemania y Serbia han sido los tres destinos en los que Ángela Pérez Estébanez ya ha participado en campos de voluntariado. "Cada experiencia ha sido totalmente distinta", nos contaba. Desde ayudar a cortar bambú en un bosque italiano debido a una plaga, hasta colaborar en la organización de un festival en un pequeño pueblo serbio o asistir a los anfitriones de una casa en Berlín con tareas cotidianas e incluso la instalación de una tubería.

Ángela lo tiene claro: volverá a inscribirse este año. Y lanza un mensaje para aquellos que puedan tener dudas: "No os lo penséis dos veces. Puede dar un poco de respeto al principio, pero la mayoría de la gente que va no tiene un nivel experto de inglés, y eso no es un problema. Lo importante es vivir la experiencia, conocer gente y salir de tu zona de confort".

Toda la información para inscribirte

Jovenmanía Campos de Voluntariado

Los campos se desarrollarán entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de 2025, y las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de julio. Puedes obtener toda la información en jovenmania.com, escribir al correo jovenmania.actividades@cantabria.es o llamar al teléfono 942 208 372.

Si buscas un verano distinto, lleno de aprendizajes, aventuras y personas inolvidables, ¡este es tu momento! ¡Inscríbete y conviértete en voluntario internacional!