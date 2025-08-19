¿Por qué los vecinos de un municipio de Cantabria se vuelcan con esta Fiesta de Interés Turístico Internacional? "Hay un poco para todos"

Óscar del Val, presidente de la Asociación Guerras Cántabras, analiza en COPE el origen de la fiesta y las novedades de 2025

¿Sabías que en Cantabria contamos únicamente con una Fiesta de Interés Turístico Internacional? Pues estamos a punto de vivirla, concretamente en Los Corrales de Buelna. Y es que la edición número 23 de las Guerras Cántabras está a la vuelta de la esquina, desde este viernes 22. Es, sin duda, una de las citas culturales más importantes del verano en la región.

Pero nos preguntamos cómo surgió la idea de representar estas batallas entre las tribus cántabras y los poderosos romanos. Para ello nos hemos puesto en contacto con Óscar del Val, que desde hace 14 años es el presidente de la Asociación Guerras Cántabras.

"fue un revulsivo para el municipio"

Según del Val, "todo empezó por una locura de Juan Miguel Villamuera, que fue presidente de la Asociación OLNA, una asociación que estudiaba toda la cultura del Valle de Buelna; de todo lo que había, elementos culturales... Y conocía la calzada romana que tenemos aquí. Estuvo mirando fiestas por todos lados, hasta que llegó a Cartagena; vio lo de los cartagineros y los romanos y se dio cuenta de que se podía hacer aquí también una representación, porque se conocía toda la historia de las Guerras Cántabras".

"Y entonces es cuando empezó, pidió ayuda al ayuntamiento, tardó en hacerlo, pero es verdad que se animó a mucha gente y hubo una serie de vecinos que empezaron el primer año, que es un poco locura, pero sí que resultó un revulsivo para el municipio. Cuando llegaban las vacaciones, el pueblo quedaba prácticamente desierto... Y al año siguiente ya empezó a venir más gente, más tribus, más legiones, hasta que ya se hicieron los estatutos, se empezó como asociación, y esto ha ido creciendo y a pesar de los años de crisis hemos aguantado bien".

Asociación Guerras Cántabras Panorámica de las Guerras Cántabras en Los Corrales de Buelna

"los grupos se integran entre sí y da gusto"

De los primeros 300 vecinos que iniciaron en 2001 las representaciones, se han pasado a los 1.500 festeros implicados actualmente, a los que hay que añadir voluntarios y otras asociaciones participantes. ¿Cómo se logra convencer a los corraliegos? Del Val nos da la clave:

"Hay gente para todo, y hay muchas cosas que hacer para mucha gente, ¿no? Por ejemplo, las representaciones teatralizadas, hay gente que se sube por primera vez a las tablas, todos los que subimos ahí en el escenario somos festeros; no hay ningún profesional ni nada... Luego hay 'cocinitas' que les encanta cocinar para sus compañeros. Otros el montaje, pues decoradores que les encanta participar, autónomos... O sea, hay un poco para todos. Y eso es lo bueno, que los grupos se integran, entre todos se hace todo y da gusto".