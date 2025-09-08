No vas a creer cómo era tu barrio en 1946... Mapas Cantabria: Tu máquina del tiempo en el bolsillo

¿Te imaginas poder recorrer tu barrio tal y como era en 1946? Gracias a la nueva actualización de Mapas Cantabria, la plataforma cartográfica del Gobierno regional, esto es ahora posible y, lo mejor, desde tu móvil y de forma gratuita. La aplicación, disponible para iOS y Android, ofrece mucho más que mapas, vistas en 3D, cientos de capas temáticas, rutas grabadas y un impresionante archivo fotográfico que abarca casi 80 años de historia de Cantabria.

UN PROYECTO CON DÉCADAS DE HISTORIA

Gabriel Ortiz Rico, jefe del Servicio de Cartografía y Sistemas de Información Geográfica, explica en Mediodía COPE que Mapas Cantabria no es algo nuevo: “Es un proyecto que lleva muchos años realizándose. Se accede a través de la web a toda la información geográfica del Gobierno de Cantabria y también mediante aplicaciones móviles. Las mejoras son sustanciales porque la tecnología avanza, y estas novedades creo que van a encantar al ciudadano”.

La idea es acercar la información geográfica y fotográfica a todos, poniendo al alcance de la mano un enorme repositorio que antes estaba solo al alcance de profesionales.

Un viaje al pasado desde tu móvil

Una de las funcionalidades más espectaculares de la aplicación es el inventario de imágenes aéreas, que arranca en 1946, hasta la actualidad. Ahora cualquiera puede consultar cómo ha cambiado su playa favorita, cómo ha crecido su pueblo o incluso cómo era Santander en blanco y negro.

Gabriel Ortiz comenta: “La primera vez que vi el barrio en el que me había criado tal y como era en los años 70, me vinieron tantos recuerdos a la cabeza… Probablemente, esta es una de las cosas más interesantes: cualquier persona puede acceder a este enorme archivo de imágenes, que son patrimonio de la sociedad”.

Mapas Cantabria

Explora Cantabria en 3D

Además de las imágenes históricas, la app incluye un motor en 3D que permite recorrer Cantabria desde la pantalla del móvil, apreciando cada montaña, valle o río en relieve. Esto ofrece no solo una experiencia visual impactante, sino también herramientas útiles para planificar rutas o consultar información territorial actualizada.

Un legado para las futuras generaciones

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha avanzado que la idea es realizar vuelos fotográficos cada año para mantener el archivo actualizado. No se trata solo de gestionar el territorio en tiempo real, se está creando un legado histórico y cultural que permitirá a las futuras generaciones conocer cómo ha evolucionado la región con total detalle.

Gratis, accesible y fácil de usar

Instalar la aplicación es sencillo, basta con buscar Mapas Cantabria en la tienda de aplicaciones de tu móvil, descargarla y comenzar a explorar. Los usuarios pueden consultar cientos de capas temáticas, grabar o cargar recorridos, buscar topónimos y disfrutar de un territorio que ahora cabe en la palma de la mano.

