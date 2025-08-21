Ni la tromba de agua frena la música: La campa de la Virgen del Mar está lista para Alejandro Fernández y el Sonorama Day

El agua no ha podido con la música. Así lo confirma Guillermo Vega, responsable de Mouro Producciones, desde la misma campa de la Virgen del Mar: “La noche ha sido especialmente dura, con fuertes vientos y trombas de agua, pero "hemos librado". El terreno está excelente”. Diez operarios trabajaron sin descanso para asegurar lonas, carpas y todo el material sensible a la lluvia. “Ha sido una mañana horrorosa también, pero el viernes dan bueno y el sábado mejor”, asegura.

QUINCE DÍAS DE TRABAJO Y 14 TRÁILERS ESTE VIERNES

Vega explica que llevan más de dos semanas trabajando en el montaje de ambos eventos. Ya han llegado seis trailers cargados de material y aún quedan otros ocho por descargar. “El montaje de Alejandro Fernández es espectacular, de los mejores y más amplios que hemos tenido. Hace todos sus hits, con muchísimas referencias a su padre, el gran maestro Vicente Fernández, y una puesta en escena maravillosa”, adelanta.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ, UN SHOW DE DOS HORAS REPASANDO TODOS SUS ÉXITOS

Alejandro Fernández ha vendido más de 35 millones de discos en el mundo y ha obtenido innumerables premios y nominaciones, siendo ganador de cuatro Grammys Latinos, el más reciente en la categoría de Mejor Álbum con ‘Te llevo en la sangre’.

Es una de las estrellas mexicanas con más presencia en la música actual y continúa conquistando a las nuevas generaciones. Con más de 15 millones de oyentes mensuales y más de siete millones de seguidores en Spotify, Alejandro Fernández se mantiene como el principal representante del género ranchero en el mundo.

El concierto del mexicano, conocido como El Potrillo, arrancará este viernes a las 22:30 horas. Se espera la presencia de unas 7.000 personas. Las entradas VIP —con un aforo limitado a 1.000— ya están agotadas, pero aún hay entradas generales disponibles en El Corte Inglés y en conciertosdecantabria.com. También se podrán adquirir mañana en taquilla a partir de las 18:00 horas.

SONORAMA DAY EL SÁBADO: UNA PRODUCCIÓN MÁS COMPLEJA

El segundo gran evento del fin de semana será la segunda edición del Sonorama Ribera Day Santander, el sábado desde las 17:30 horas. La jornada reunirá a unas 4.000 personas y contará con un cartel de lujo: Los grupos británicos Supergrass y James, junto a las bandas nacionales Shinova, Dorian, Barry B y la banda local Repion, encargados de abrir el festival.

Las hermanas Marina y Teresa Iñesta de Repion

“Es un montaje más complejo por la variedad de bandas internacionales, nacionales y locales que tocan ese día. Solo coordinar las pruebas de sonido y costumbres de cada grupo ya es todo un reto”, comenta Vega. La fiesta se cerrará pasada la una de la madrugada con la actuación de Dorian.

ENTRADAS A LA VENTA

Las últimas entradas disponibles están a la venta en la web oficial, www.sonoramaribera.com/day, y en la página www.conciertosdecantabria.com. Además, también se pueden adquirir en la plataforma de El Corte Inglés, tanto en sus establecimientos físicos como en www.elcorteingles.es/entradas.

SIN COLAS COMO EL AÑO PASADO

La organización no prevé largas colas como en la primera edición del festival, aunque recomiendan llegar con antelación para acceder al recinto con comodidad. “Este año el aforo es más ajustado y la logística está mejor preparada”, afirma Vega.

MÚSICA SIN FRENO EN LA VIRGEN DEL MAR

Para facilitar el acceso hasta el recinto ubicado junto a la playa de la Virgen del Mar, la organización ha puesto en marcha un servicio de autobuses lanzadera desde el centro de la ciudad sin coste adicional para los espectadores que hayan adquirido su entrada y lo soliciten previamente.

Para ello, se reforzará la línea 17 del Transporte Urbano de Santander (TUS) mediante un servicio especial que actuará como lanzadera desde la Plaza del Ayuntamiento de Santander hasta Ciriego, con recorrido directo entre estos dos puntos, durante la tarde en la que se celebra el festival.

Pese a la tromba de agua matinal, todo estará a punto para que el público disfrute de un fin de semana histórico en Santander: el viernes con la gira internacional En Vivo de Alejandro Fernández, y el sábado con un Sonorama Day que consolida su cita cántabra.