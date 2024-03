Todo por robar un botín: Los ladrones tiran un edificio y se llevan el cajero

Los 1000 habitantes del municipio de Vega de Villafufre se han levantado este jueves con una malísima noticia, y es que después de más de dos años luchando por tener un cajero automático del Santander, se han vuelto a quedar sin él. Pero no porque haya dejado de funcionar, sino porque un ladrón para hacerse con el botín lo ha robado y encima ha derribado la construcción que lo sostenía, un antiguo edificio de correos.





Todo ha pasado de madrugada, sin que nadie se diese cuenta y ya por la mañana una vecina ha llamado rápidamente al alcalde, Jose Luis Cobo, para contarle lo sucedido. "Esta mañana vi la llamada de la vecina y cuando me lo contó me sorprendió y no me lo creía. No daba crédito de ello. Bajé abajo y lo vi y no me lo podía creer", explica el alcalde a Cope.









El alcalde piensa que el robo se ha producido por motivos económicos, aunque se desconoce la cuantía que se ha podido llevar. Sin embargo, asegura que "no le entra en la cabeza" al ser una zona tranquila y donde nunca había pasado nada por el estilo. Si tiene claro que les ha hecho un "gran fastidio" porque era un servicio que llevaban mucho tiempo esperando y que solamente llevaba mes y medio o dos meses instalado.

Ahora los vecinos de Vega de Villafufre tendrán que volver a recorrer de nuevo entre diez y doce kilómetros para sacar dinero. Los sitios más cercanos para hacerlo son Villacarriedo y Selaya.

Desde el consistorio, se han puesto ya en contacto con el Gobierno Regional para volver a contar con este servicio, aunque no saben cuando podrá ser. Eso sí, el alcalde tiene claro que será de otra manera "Obviamente tenemos que hablar con expertos para ver que podemos hacer y de qué manera para que no vuelva a ocurrir algo de este estilo".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ahora todo ha quedado en manos de la policía, quien está investigando que es lo que ha podido pasar y está buscando a los responsables de este suceso.