El temporal deja inundaciones y retenciones en los accesos a Santander

Una vecina de Maliaño se encuentra con la inundación al salir de casa

Las fuertes precipitaciones han provocado balsas de agua en las principales carreteras de acceso a Santander, con especial incidencia en la S-20 y la S-10, donde la circulación es muy lenta. En la S-20, entre San Román y Monte, la DGT señala circulación irregular con retenciones en sentido Santander.

La situación es similar en la A-67, donde un accidente en el entorno de Mogro está generando colas kilométricas hacia la capital. Además, la Guardia Civil advierte de un obstáculo fijo en la vía que complica aún más la circulación en esa zona.

En la ciudad, los problemas son continuos: el túnel de la calle Burgos ha tenido que cortarse después de que un vehículo quedara atrapado por la altura del agua, cercana al metro. También hay complicaciones en Cuatro Caminos, Valdecilla, Cajo, Nueva Montaña y la Avenida del Deporte, con balsas que cubren buena parte de la calzada.

Los bomberos de Santander trabajan sin descanso en garajes y locales anegados, mientras que la Policía Local pide a los conductores evitar coger el coche si no es imprescindible. Además, recomiendan precaución con las arquetas levantadas por la presión del agua, un riesgo extra en días como este.

Las imágenes de esta mañana muestran calles convertidas en auténticas piscinas en municipios como Camargo y Santa Cruz de Bezana, donde los coches circulan con dificultad entre balsas de gran tamaño. En Camargo, los bomberos municipales han tenido que intervenir en varias calles.

La visibilidad en los tramos cercanos a Santander es prácticamente nula por las cortinas de agua, lo que multiplica el riesgo de accidentes. Desde Tráfico insisten: si puedes, retrasa tus desplazamientos y extrema la precaución al volante.

