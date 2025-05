La surrealista historia de uno de los candidatos a ser Papa, que le une a Cantabria: "Voy para allá"

Santander - Publicado el 05 may 2025, 12:48 - Actualizado 05 may 2025, 12:54

Ocho años atrás, en el pequeño pueblo de Tagle, en Suances, nadie imaginaba que se viviría una historia digna de película. El protagonista: Baldomero Maza, el párroco de Suances y Tagle, que se propuso una misión que sonaba casi imposible: hacer que el cardenal Luis Antonio Tagle, una de las voces más influyentes de la Iglesia católica en Asia, viajara desde Filipinas para conocer sus raíces en Cantabria.

La historia comenzó con una intuición. Baldomero, leyendo unas declaraciones del cardenal, se percató de que su apellido, Tagle, tenía un posible vínculo con el pueblo cántabro del mismo nombre. "Me dije, bueno, Dios mío, que sea lo que Dios quiera", cuenta Baldomero. Animado por esa corazonada, le envió una carta y un libro sobre los orígenes del apellido. Nunca imaginó lo que pasaría después.

Tagle, Cantabria

La llamada que lo cambió todo

Un día, mientras volvía de dar clase, Baldomero recibió una llamada inesperada. "Veo un teléfono larguísimo, me digo: ¿qué será esto? Y escucho: 'Soy el cardenal Tagle'", recuerda entre risas. El cardenal, emocionado por la invitación, le comunicó que viajaría a Tagle con toda su familia: nada menos que 23 personas. "Se me caía el mundo encima, pensaba: ¡¿Qué hago ahora?!". Rápidamente, organizó una comisión de bienvenida, y el pueblo entero se volcó para recibir al cardenal y a sus familiares.

Aquella visita quedó marcada para siempre en la historia de Tagle. Fue un encuentro lleno de emociones, de descubrimiento, de orgullo compartido. "Fue algo maravilloso, algo que quedó grabado para siempre", asegura Baldomero, que guarda con cariño los recuerdos de aquellos días.

Luis Antonio Tagle

Una figura entrañable y cercana

Luis Antonio Tagle es conocido no solo por su peso dentro de la Iglesia católica, sino también por su carácter cercano y entrañable. "Es una persona profundamente espiritual, inteligente, muy sabio... y tremendamente cariñoso. Cuando estuvo aquí, nos decía a los sacerdotes: 'Sonrían siempre, porque Dios es Dios'", recuerda Baldomero, emocionado.

La relación entre ambos ha perdurado en el tiempo. Aunque ahora el cardenal está completamente ocupado con sus responsabilidades como prefecto del Dicasterio para la Evangelización de los Pueblos en Roma, Baldomero sigue enviándole mensajes de apoyo y cariño. "No quiero molestarle, sé que está muy ocupado. Pero siempre le mandamos todo nuestro cariño desde aquí".

¿Un Papa con raíces cántabras?

El nombre del cardenal Tagle ha sonado en varias ocasiones como uno de los posibles sucesores de Francisco. Para Baldomero, la posibilidad es motivo de alegría... pero también de preocupación. "Me alegraría mucho, pero también sé que sufriría mucho. Es una responsabilidad enorme. Es alguien que cree profundamente en el Evangelio y que lo vive cada día. Sé que lo aceptaría por fe, pero también que le dolería, porque es un hombre muy sensible", comenta.

Cuando recuerda sus conversaciones con el cardenal, Baldomero no puede evitar emocionarse. "Una vez, cuando visitamos Cáritas en Manila, me cogió del brazo y me dijo: 'Padre Baldomero, los pobres de ustedes son ricos comparados con estos'. Me entró un escalofrío. Fue algo impresionante".

Tagle

Una historia que une continentes

El sueño del párroco de Suances sirvió para acercar al cardenal a sus raíces, pero también construyó un puente simbólico entre Cantabria y Filipinas. "Es maravilloso pensar que desde este pequeño pueblo hemos conectado con alguien tan importante para la Iglesia mundial", reflexiona Baldomero.

Hoy, mientras el nombre de Luis Antonio Tagle sigue resonando como papable, en Tagle, en Cantabria, muchos recuerdan con una sonrisa la visita que les unió para siempre a una historia mayor. "Lo que tenga que ser, será", dice Baldomero. "El Espíritu Santo soplará donde tenga que soplar, y nosotros siempre estaremos con él, pase lo que pase".