Santander pone dos robots a patrullar sus playas para limpiar colillas y plásticos

Santander ya tiene todo listo para lucir sus playas en Semana Santa. Y este año, la gran novedad no es solo la arena bien nivelada ni los equipamientos renovados: es la llegada de dos nuevos inquilinos que no se cansan, no paran y no dejan ni una colilla sin recoger. Se llaman ‘UmiBeach’ y son robots de limpieza equipados con inteligencia artificial.

Los nuevos dispositivos, desarrollados por la empresa española UMIBOTS, son los primeros de este tipo en Cantabria y solo hay otros en Valencia. Están preparados para funcionar de forma autónoma durante 24 horas, recogiendo residuos como colillas o plásticos, gracias a un sistema de visión artificial, navegación satelital, alarmas visuales y acústicas, y sensores que les permiten evitar obstáculos como toallas o bañistas.

Cada robot puede almacenar hasta 60 litros de residuos, no emite gases y es totalmente seguro. Se transporta fácilmente en furgoneta y puede trabajar tanto de día como de noche.

Tecnología punta al servicio de la arena

La alcaldesa, Gema Igual, ha presentado este miércoles en la playa de La Magdalena uno de los robots, acompañada por el CEO de UMIBOTS, Clodo González. Ha destacado que esta incorporación forma parte del nuevo contrato de limpieza y mantenimiento integral de las 13 playas de la ciudad, en vigor desde marzo y con un presupuesto anual de 1,7 millones de euros.

Ayuntamiento de Santander La capital cántabra incorpora inteligencia artificial al servicio de la limpieza viaria.

Además de los robots, el nuevo contrato prevé más personal, maquinaria y mejoras de accesibilidad: duchas, aseos, pasarelas, sillas anfibias, papeleras solares con sensores, juegos infantiles, y más. También se instalarán 140 contenedores de recogida selectiva y se renovarán las barandillas y carteles informativos antes del verano.

Las playas, listas para Semana Santa

Según ha detallado el Ayuntamiento, los trabajos de nivelación de arena ya han comenzado en los arenales de El Camello, La Magdalena y Los Peligros, con una movilización estimada de más de 3.500 metros cúbicos de arena. Todo para que Santander luzca su mejor cara ante los miles de visitantes que se esperan durante la Semana Santa.