Saberte el Callejero de Santander te ayuda a conseguir un trabajo

Permiso de conducir, Certificado médico y de antecedentes penales y fotos del carnet de identidad... estos son los requisitos para poder presentarte a las pruebas y obtener el permiso municipal para conducir un taxi.

Todo esto se tendrá que presentar en el Ayuntamiento, en Licencias, y después la Policía será la encargada de llamarte para realizar el examen, que suele hacerse una vez al mes. Lo único que se mira para presentarse es tener 18 años, no estar en edad mínima de jubilación y tener el certificado médico de que se está capacitado para ser taxista.

Una prueba sencilla que consiste en 30 o 40 preguntas tipo test y otras cuestiones a desarrollar que suelen ser la realización de itinerarios. "Como ir de la estación de autobuses al hotel Bahía y hay que desarrollar cuál sería el itinerario más cercano", así lo explica Javier Ramirez, de CÓDICE Cantabria, la Academia que se encarga de la preparación del mismo.

Tienen aulas con diferentes capacidades, por lo que no cuentan con problema de plazas. El curso consta de un mes de duración de 12 horas de cuatro clases y cuesta 110 euros. Allí obtendrán una preparación completa sobre el Callejero, la Reglamentación y los Itinerarios.

Según Javier Ramírez, cualquier persona de cualquier ámbito o sector puede presentarse a la prueba. "Lo único realizar esta preparación, conocer perfectamente el callejero de Santander.. Tenemos también gente de otros países que residen aquí que también ven en taxista una buena salida profesional y se preparan y lo sacan. No esa necesaria ninguna formación, no es necesario pertenecer a ningún ámbito, no tener ningún carnet especial. Simplemente, sería el carnet de conducir B que tenemos todos."

Y es que para Javier esta profesión tiene muy poco paro y, sin embargo, poca demanda. Considera que existe un problema o de promoción o de llegada a la gente. No entiende como este tipo de salidas no llegan a las personas, "tenemos la seguridad de que hay un 90 por ciento de que va a ver trabajo después de obtener este permiso".

Una persona que esté capacitada para estar sentada 8 horas seguidas puede ser taxista.