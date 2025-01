Las rebajas no son lo que eran, pero los cántabros seguimos aprovechando los descuentos del primer día

Con la llegada de los Reyes Magos, el día después los comercios de Cantabria están preparados para una de las épocas más esperadas del año: las rebajas. Después de unas fiestas llenas de encuentros, celebraciones y compras, es el momento perfecto para aprovechar los descuentos, renovar el armario, o encontrar ese artículo que se nos escapó durante las navidades.

También es un momento propicio para descambiar o modificar la talla de algún producto en el que Melchor, Gaspar y Baltasar no estuvieron muy atinados por la inmensa carga de trabajo que tuvieron que soportar en la madrugada del 5 al 6 de enero.

maquillaje, ropa, calzado...

Desde ropa, electrónica, productos para el hogar... las tiendas cántabras ofrecen ofertas especiales durante todo el periodo de rebajas.

Cartel de "Rebajas" en la puerta de una tienda

Cada caso es distinto, pero en pleno centro de Santander en la mañana del 7 de enero, muchos de los clientes aguardaban este día para acudir a las tiendas a primera hora. Ropa, maquillaje, calzado... son las preferencias, como aseguran las personas que han atendido a COPE Cantabria:

"Prefiero ir a las tiendas para probármelo"; "aprovecho porque lo mejor se acaba, también compro en las segundas rebajas..."; "me han dado el dinero de Reyes y habrá que aprovechar; tengo señalado el día. Hay cosas que encuentras por 1 euro, camisetas que no han vendido aún..."; "los Reyes vienen hoy, me he comprado un abrigo, una falda, una sudadera... He ahorrado, porque el abrigo me ha costado 25 euros y estaba a 50, y la falda costaba 25 y la he comprado por 10"; "lo que había mirado ya se ha agotado, así que voy de tiendas sin nada concreto por comprar...".

LOS COMERCIANTES y el horario de apertura

Pero una cosa es ponerse en la piel del consumidor, y otra es conocer de cerca la situación que atraviesan los comercios de Cantabria. Las ventas navideñas han ido, por lo general, bastante bien. Y ahora llega una de las fechas clave, enero. Diversos estudios cifran en más de 2.710 los contratos que se van a formalizar en nuestra región en este primer mes del año gracias a las rebajas.

2025 supone un reto para los comercios, de cara a mejorar algunos aspectos, como la flexibilidad horaria. Muchas veces, por ejemplo en Santander, encuentras tiendas cerradas a media tarde. Gonzalo Cayón es el secretario general de la Federación del Comercio de Cantabria: "Se está trabajando en ello, pero también es verdad que los comerciantes son empresarios e intentan ajustar su horario a las demandas de los clientes, sobre todo en horarios comerciales donde se venda... No podemos entender que comercios sin gente asalariada en sus negocios puedan abrir de 9 de la mañana a 9 de la noche; el horario continuo sí es normal que lo dispongan grandes marcas o franquicias".

menos variedad

Otro obstáculo que puede influir en la menor afluencia de clientes en las rebajas del pequeño comercio es la falta de variedad en los productos, algo prácticamente ilimitado en las compras online. Cayón tiene claro que el modelo de compraventa ha variado con la llegada de internet: "Los comerciantes necesitan cada vez menos espacio, y si no tienen algún producto se nutren de hacer el pedido por internet y a las 24-48 horas lo tienen en el negocio. Van cambiando las tendencias, y los comercios también modifican su espacio y lo reducen por el alto precio del alquiler, sobre todo en algunas zonas concretas, como el centro de Santander".