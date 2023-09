Rafael Pampillón: "La reforma fiscal en Cantabria no perjudicará a nadie, ni a las rentas más altas"

La Presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, presentó públicamente este jueves 28 de septiembre la reforma fiscal que su gobierno llevará a cabo en esta legislatira, que rebaja todos los impuestos de competencia autonómica, y crea nuevas deducciones beneficiando a los 230.000 contribuyentes cántabros, quienes, si se aprueba, pagarán 90 millones de euros menos en impuestos al año.

Es el momento de analizar la reforma, de conocer de la mano de especialistas lo que significa para el ciudadano medio esta propuesta. Para ello, Cristina Jimeno habló este viernes 29 en "Herrera en Cope" Cantabria con Rafael Pampillón, catedrático de economía de la Universidad CEU San Pablo.

. ¿Qué significa esta reforma fiscal?

Significa una reducción de los impuestos, que van a aumentar la renta disponible de las familias, que podrán destinarla a consumir o a ahorrar; pero tanto si hacen una cosa como la otra, es una buena noticia para la economía cántabra, porque el ahorro que se deja en el banco, o la compra de acciones o bonos... pues eso financia la inversión, a las empresas, y a la creación de empleo.

Respecto al consumo, en los tiempos actuales, con una subida de los tipos que están aumentando estas subidas del banco europeo, el euribor está aumentando... Desgraciadamente las familias están sufriendo, la hipoteca media está aumentando en 300 euros al mes, con lo cual esto es una buena notciia para las familias.

. ¿Como afecta la reforma a la rentas más altas?

También se benefician las rentas altas; porque cuando una economía va bien, como en Andalucía, también gobernada por el PP, o en Madrid, todos nos beneficiamos de que vaya mejor el bolsillo de los ciudadadnos, del contribuyente; mejora el incentivo a todos para trabajar más, o para poder crear empleo. Es una reforma que simplifica el sistema fiscal, lo cual siempre es positivo.

Al final, incluso, como ha ocurrido en Madrid o Andalucía, se recauda más; porque aunque se rebajen los tipos impositivos, las bases imponibles aumentan; las rentas aumentan por la mayor actividad económica, lo que generaría una mayor recuadación fiscal.

. ¿Entonces a quién perjudica?

No, a nadie... Lo vemos en Madrid, Andalucía, Valencia... En estos meses de inflación, las empresas han sufrido porque han subido los tipos de interés de sus créditos. Se han apretado el cinturón, al igual que las familias. Los únicos que no lo han hecho han sido las administraciones públicas, y creo que es importante que sigan el camino de familias y empresas. No puede ser que se gaste el dinero en pinganillos, auqnue sea poco... No puede ser que tengamos tantos ministerios en la administración central. Tienen que dar ejemplo, al igual q las Comunidades Autónomas. Es muy importante que reduzcan su gasto.

. ¿Y cómo se pueden garantizar y financiar los servicios basicos, o reducir la deuda?

Nunca está de más hacer examen del gasto público, de ver dónde se puede recortar de gastos improductivos o innecesarios; fundaciones que paga la Comunidad Autónoma que se pueden eliminar o reducir, observatorios... que no mejoran el bienestar de los ciudadados; empresas públicas, agencias... introducir más competencias en esos servicios públicos para que sean más baratos. En resumen, por el lado del gasto también se pueden tomar medidas que hagan que la Hacienda de Cantabria esté más equilibrada.









¿Todos lo veremos reflejado?

Sobre todo los qye tengan rentas medias o bajas. Y en el dñia a día, tene,os más renta porque el IRPF baja, para poder gastar, o pagar hipotecas, o el gasto de los empleados del hohar, o de gente q ayuda a un dependiente o discapaciotado, q esya en un minimo de 1050 euros al mes. Estamos hablando de cantidades mensuales de la gente que trabaja en casa de 1400 euros. Esta bajada de impuestos va a ayudar a hacer ese gasto menos oneroso.