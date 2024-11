Racing y Sporting se enfrentarán en El Sardinero en uno de los cruces más vistosos de la Copa del Rey

El Racing se enfrentará en la 2ª ronda de la Copa del Rey al Sporting de Gijón, según ha deparado el sorteo celebrado este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid. Será una de las tres eliminatorias que enfrente a clubes de Segunda División, y el azar del orden de la extracción de las bolas ha determinado que el partido se dispute en El Sardinero, en un cruce a partido único.

tras el betis, desastre absoluto

Habrán pasado seis años desde que el Racing no jugaba en casa una eliminatoria copera. Fue en la temporada 2018-2019, cuando el Betis eliminó al equipo que por aquel entonces entrenaba Iván Ania, en una campaña en la que los cántabros ascendieron de Segunda B a Segunda División.

Tras esa temporada, la Copa solo trajo decepciones a los verdiblancos, con eliminaciones tempraneras en primera ronda contra Mutilvera, Linares (era segunda ronda pero el Racing pasó exento la primera al ser el campeón de la temporada anterior en Primera RFEF) y Zamora. Incluso en este periplo se quedó un año sin jugar la Copa, la temporada 2021-2022, al ser eliminado en las rondas previas de la Copa Federación.

no se viajará, pero perjudica al césped

Ahora la Copa vuelve a Santander para el Racing. Hay cosas buenas, como que el ambientazo que se vivirá será espectacular, con una afición entregada a los suyos, esperanzada de que sea un año inolvidable, sobre todo si concluye con el ascenso a Primera División.

Lo malo es que deportivamente el Sporting no lo pondrá nada fácil; el sorteo podría haber deparado un enfrentamiento contra un club de menor categoría, 1ª RFEF, teniendo que desplazarse fuera de Cantabria. Otro factor negativo es que el cruce copero obligará a modificar los planes del Racing de iniciar tras el partido contra el Mirandés los trabajos de sustitución del césped a uno híbrido.

Ahora habrá que esperar a que acabe el partido contra los asturianos para iniciar el trabajo, que obligará a los encargados del cambio a trabajar día y noche (literal) para que el césped esté preparado de cara al siguiente partido en El Sardinero contra el Huesca (domingo 15 de diciembre a las 18:30 horas).

HORARIO Y ENFRENTAMIENTOS

No es oficial, ni este ni el resto de horario de partidos, pero lo más seguro es que el partido entre el Racing y el Sporting sea el miércoles 4 de diciembre, ya que los asturianos juegan su partido de Liga Hypermotion este domingo 1 de ciciembre a las 21:00 horas y no hay tiempo de descanso suficiente como para que jueguen el martes 3. Lo mismo sucede con el Racing; no podría jugar la Copa el jueves 5 de diciembre porque el horario del partido liguero en Granada de la jornada 18ª es el sábado 7 a las 16:15 horas.

Los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España (Real Madrid, Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Mallorca) siguen exentos de participar en esta segunda ronda.

· Emparejamientos:

CE Europa (2ª RFEF) - Las Palmas (1ª)

UE Olot (2ª RFEF) - Sevilla (1ª)

Orihuela (2ª RFEF) - Getafe (1ª)

UD Logroñés (2ª RFEF) - Girona (1ª)

Sant Andreu (2ª RFEF) - Betis (1ª)

Salamanca UDS (2ª RFEF) - Celta de Vigo (1ª)

Conquense (2ª RFEF) - Real Sociedad (1ª)

Cacereño (2ª RFEF) - Atlético de Madrid (1ª)

Estepona Fútbol Senior (2ª RFEF) - Leganés (1ª)

Real Ávila (2ª RFEF) - Valladolid (1ª)

UD Barbastro (2ª RFEF) - Espanyol (1ª)

Deportiva Minera (2ª RFEF) - Alavés (1ª)

SD Ejea (2ª RFEF) - Valencia (1ª)

Pontevedra (2ª RFEF) - Villarreal (1ª)

Ourense (1ª RFEF) - Deportivo (2ª)

Nàstic (1ª RFEF) - Huesca (2ª)

Marbella (1ª RFEF) - Burgos (2ª)

Ponferradina (1ª RFEF) - Castellón (2ª)

Zamora (1ª RFEF) - Tenerife (2ª)

Barakaldo (1ª RFEF) - Racing de Ferrol (2ª)

Yeclano Deportivo (1ª RFEF) - Elche (2ª)

Unionistas (1ª RFEF) - Rayo Vallecano (1ª)

Andorra (1ª RFEF) - Cartagena (2ª)

Cultural y Deportiva Leonesa (1ª RFEF) - Almería (2ª)

Ceuta (1ª RFEF) - Osasuna (1ª)

Cádiz (2ª) - Eldense (2ª)

Racing de Santander (2ª) - Sporting de Gijón (2ª)

Real Zaragoza (2ª) - Granada (2ª)