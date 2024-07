Preocupación en Cantabria por las fiestas sin control en la Playa de El Puntal

El pasado sábado, la playa de El Puntal en Somo se transformó en el epicentro de una masiva fiesta juvenil, caracterizada por música, alcohol y descontrol. Las imágenes de cientos de jóvenes festejando sin ningún tipo de control han generado una gran polémica en Cantabria.



El ambiente festivo atrajo a jóvenes de diferentes regiones de España, incluyendo Andalucía, Aragón y Madrid. Los asistentes se congregaron en torno al chiringuito El Capricho, que se ha puesto de moda como un punto de encuentro para beber y socializar. Sin embargo, la situación se salió de control, ya que la demanda superó la capacidad del chiringuito, obligando a muchos a llevar su propia bebida y generando una proliferación de altavoces portátiles.



Las fiestas no son organizadas oficialmente, pero la popularidad del lugar ha crecido tanto que ahora incluso se han visto "lanchas piratas" transportando a los fiesteros después de que el servicio oficial de transporte que finaliza a las ocho de la tarde. Esta situación ha causado serios problemas a los chiringuitos tradicionales, como el de Tricio, que lleva operando en la zona desde 1966 y tuvo que cerrar antes de lo previsto debido a la imposibilidad de manejar la afluencia de jóvenes.

Advierten del peligro de que ocurra una tragedia



El propietario del chiringuito Tricio expresó su preocupación por el impacto ambiental y el desorden que dejan estas fiestas, mencionando que a menudo el botellón termina con basura esparcida por la playa y el mar. Además, advirtió sobre el riesgo de una tragedia, dada la dificultad de acceso a la playa en caso de una emergencia, como una pelea o un coma etílico.



Ante esta situación, el alcalde de Ribamontán al Mar, Francisco Asón, ha indicado que se están tomando medidas para controlar la polémica. Se ha solicitado el apoyo de la Guardia Civil para reforzar la seguridad en la playa y cortar estas fiestas. Además, se impondrán restricciones en el chiringuito El Capricho, prohibiendo la música y limitando su horario de funcionamiento.





La decisión de implementar estas medidas surge de la necesidad de proteger tanto a los jóvenes como al medio ambiente de El Puntal. La playa es un espacio natural que no está diseñado para soportar el impacto de fiestas masivas y descontroladas. Las autoridades locales están comprometidas a garantizar que El Puntal no se convierta en un lugar peligroso y que el medio ambiente no se vea dañado por estas actividades.

Desde COPE Cantabria, seguiremos atentos a la evolución de esta situación y a las medidas que se implementen para garantizar la seguridad y protección de la playa de El Puntal durante el resto del verano.