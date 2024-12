¡Polémica en Cantabria! El veto a la pesca del cachón desata la indignación de los pescadores recreativos

La pesca recreativa en Cantabria se encuentra en pie de guerra. La decisión de la Dirección General de Pesca de ampliar la veda del cachón 45 días más, comenzando el 1 de abril en lugar del 15 de mayo, ha generado una ola de críticas y protestas.

Todo comenzó en abril, cuando la Dirección de Pesca, encabezada por Paulino San Emeterio, publicó una consulta pública sobre la modificación de la veda del cachón. Sin embargo, nadie respondió a la consulta inicial, lo que llevó a una nueva publicación 30 días después. Una vez más, sin respuesta alguna, la orden fue finalmente aprobada.

Un cambio, que extiende la prohibición de pesca durante un periodo crítico en el que el cachón alcanza su máxima actividad," en febrero-marzo-abril es cuando empieza hacer mejor temperatura para pescar", explica en Cope, Germán Abascal, representante de la pesca recreativa del Club Náutico Marina del Cantábrico.

Europa Press Pesca furtiva

Para el sector recreativo, la decisión tomada "Era una locura". Además, la justificación oficial apuntaba a una sobrepesca del cachón debido al declive de especies como la sarda y el verdel, un problema atribuido principalmente al sector profesional y no al sector de pesca recreativa. Algo que el sector no entiende, "tenemos un servicio de inspección pesquero, que es regional, y si no se consigue cazar a los furtivos, algo no funciona bien", asegura Abascal.

Falta de datos y responsabilidad

La falta de datos concretos sobre la pesca recreativa ha llevado a imponer restricciones generalizadas."Si no hay datos, lo que se debe hacer es recopilarlos, no prohibir sin más", afirma Abascal, quien ha denunciado que se ha trasladado la responsabilidad de aportar información a los pescadores recreativos, pese a que la administración cuenta con los medios para hacerlo.

Durante el verano, a pesar de la veda, los clubes y asociaciones presentaron datos sobre capturas recreativas. Pero, según Abascal, "esos datos no sirvieron de nada" porque únicamente habían podido hacer una serie de encuestas.

Detención pesca

La situación empeoró cuando se filtró que una nueva consulta pública incluía no solo al cachón, sino también al calamar, sin notificación previa a las asociaciones. La reacción fue inmediata: los pescadores se organizaron mediante redes sociales y correos electrónicos, logrando una movilización masiva que culminó en una quedada el día 3 de ese mes y la creación de un grupo de WhatsApp con 850 miembros.

Suspensión temporal y dudas persistentes

La presión dio resultados. Según Abascal, en una reunión reciente, la Dirección General de Pesca decidió suspender temporalmente las medidas programadas para el cachón. Sin embargo, persisten las dudas sobre las intenciones de la administración. "Desde Europa nos exigen proteger las especies marinas antes de 2030, pero no pueden imponer decisiones sin datos ni consenso", subrayó.

Impacto del sector recreativo

En Cantabria hay 41,511 licencias de pesca recreativa, y el impacto del sector en las capturas de cachón es mínimo: una media de 2,5 ejemplares por barco y un cupo máximo de 5 kilos por persona y día. Los pescadores recreativos insisten en que son los primeros interesados en la conservación del recurso y critican la falta de controles efectivos en el sector profesional. "Antes de señalarnos a nosotros, empiecen por arreglar lo que tienen en casa", reclamó Abascal.

A pesar de la suspensión provisional, la comunidad pesquera sigue alerta. "Queremos proteger el cachón, pero con medidas justas y basadas en datos reales, no con prohibiciones encubiertas que penalizan a quienes más respetamos el mar", concluyó Abascal.