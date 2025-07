El peculiar secreto que esconden las martas de Cantabria: "Sabotean coches..."

Durante meses se habló de un posible sabotaje en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno tras detectarse daños en el sistema de frenos de varios coches de servicio de la instalación. Sin embargo, lo que parecía un acto de sabotaje con tintes de película ha resultado ser algo mucho más curioso y natural: una marta, un mustélido ágil y sigiloso, había sido la responsable de los daños.

El consejero de Turismo de Cantabria, Luis Martínez Abad, explicó ayer que la investigación de la Guardia Civil ha concluido que fue este pequeño animal quien accedió a la zona donde estaban aparcados los vehículos y provocó la rotura del cable del sistema de frenos de cuatro coches. Inicialmente, se pensó que había cinco vehículos afectados, pero uno de ellos tenía una rueda pinchada sin relación con este incidente.

"Se acabó, por tanto, el misterio. No ha habido sabotaje alguno, no ha habido peligro para el personal del parque y no ha habido falta de seguridad en las instalaciones", aseguró el consejero, tras mostrar a los periodistas el vídeo en el que se ve al animal entrando en los vehículos, grabación que fue localizada por el personal de seguridad del parque.

¿Qué es exactamente una marta?

Para quienes no lo sepan, la marta es un animal similar en tamaño a un gato pequeño, aunque con un cuerpo más alargado y ágil. Vive en solitario, es escurridiza y se alimenta de pequeños roedores, huevos, insectos y frutos del bosque. Aunque suele evitar el contacto con las personas, su curiosidad y su instinto pueden llevarla a merodear por espacios como Cabárceno, causando a veces pequeños daños inesperados.

Como recordaba recientemente Fernando Ruiz, presidente del Colegio de Veterinarios de Cantabria, “es un animal habitual en nuestros montes, parte de nuestra fauna y con un oído y un olfato finísimos, lo que les permite moverse casi sin ser vistos”. Su paso por Cabárceno ha dejado claro que, aunque no sea su intención, pueden “sabotar” sin querer infraestructuras humanas.

Medidas para evitar que se repita

Para evitar que un episodio similar vuelva a ocurrir, Martínez Abad ha detallado que los vehículos del parque se dejan ahora en un aparcamiento especial con cierre elevado, al que no pueden acceder los animales, ni de fuera ni de dentro de las instalaciones.

El consejero ha insistido en que Cabárceno sigue siendo “una instalación puntera, referente a nivel europeo también en seguridad”, y ha restado dramatismo a este incidente, destacando que se trata de “hechos no deliberados atribuibles a la fauna silvestre”.

Una anécdota que recuerda la convivencia con la naturaleza

Este episodio se convierte en un recordatorio de que en Cantabria convivimos con una rica fauna salvaje, incluso en lugares tan visitados como Cabárceno. La marta, con su sigilo y curiosidad, ha demostrado que a veces la naturaleza se cuela en nuestra rutina, dejando una anécdota que demuestra la importancia de proteger, entender y convivir con los animales que forman parte de nuestro entorno.

El Parque de Cabárceno mantiene su actividad con normalidad y reforzando la vigilancia, mientras esta historia quedará como una de las anécdotas más singulares de un lugar que, cada día, nos enseña que la naturaleza siempre tiene la última palabra.