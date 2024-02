Niágara, la única paragüería en Cantabria. "Vienen a comprar desde Valencia"

Rafael López y David López regentan, con la misma ilusión que lo hacían sus padres, la única paragüería que se mantiene activa en Cantabria, la paragüería Niágara.

"En los años 80 había unas doce paragüerías repartidas por toda Cantabria. Existía competencia local, puesto que la gran mayoría estaba situada muy cerca de nuestro establecimiento. A día de hoy, la competencia es más internacional", manifiesta Rafael.

Los hermanos López nos confiesan que no tienen ningún secreto que explique la supervivencia de su negocio familiar: "La única clave es el esfuerzo, el trabajo y el saber aguantar y resistir en los momentos más complicados".

Situada en la esquina que divide las calles Rubio y Cervantes, la paragüería Niágara reúne, a través de sus coquetos escaparates, modelos de diferente diseño, tamaño y precio: "Tenemos desde 9/10 euros hasta nuestro paraguas estrella, que cuesta 250 euros, pero el precio medio está entre los 25 y los 30 euros. Y evidentemente, entre unos y otros hay diferencias, claro. El de 250 euros está confeccionado con telas italianas, puños de madera hechos a mano... los otros son más industriales, de cadenas de producción".

Los consumidores tienen claro lo que quieren. "Tanto hombres como mujeres buscan un paraguas que no se rompa, pero eso es difícil (entre risas). Piden, sobre todo, calidad. Una varilla dura, resistente, flexible (que aguante el viento) y acorde al diseño que les guste", afirma Rafael.

El perfil de los clientes que acuden a la paragüería Niágara está bastante definido. "De los 30 hacia arriba. La treintena es una edad en la que ya no quieres mojarte, te molesta el agua", dice Rafael.

"Nuestro negocio está directamente relacionado con el tiempo. Si llueve, vendemos. Si no, no vendemos. Puede ser que en invierno no caiga agua y no vendamos nada, así como que llegue mal tiempo en verano y suban nuestras ventas", explica Rafael.

Además, en la paragüería Niágara, no solo ofrecen la venta directa de sus productos. También incluyen un servicio de rehabilitación que permite a los clientes arreglar o recuperar paraguas dañados.

Por último, Rafael se atreve a pronosticar el futuro que se le avecina a negocios como el suyo: "La cosa está bastante negra en la ciudad, veo mucho local cerrado, poca gente joven... Espero y tengo la esperanza de que esto mejore y podamos estar aquí unos cuantos años más".