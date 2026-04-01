11 grúas y 180 trabajadores: Así avanzan las obras de la nueva Romareda, que se estrenará en otoño de 2027

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha confirmado en una entrevista en COPE Zaragoza que las obras del nuevo estadio de La Romareda avanzan a buen ritmo.

El objetivo es que el Real Zaragoza pueda estrenar su nueva casa en el otoño de 2027, coincidiendo con el inicio de la temporada 2027-2028. Chueca ha destacado la magnitud del proyecto, que ya es visible para cualquier ciudadano que pase por la zona.

No somos conscientes de la envergadura de la obra hasta que no pasas por allí y lo ves" Natalia Chueca Alcaldesa de Zaragoza

Tras una reciente visita a las obras, la alcaldesa ha detallado que actualmente trabajan en el lugar 11 grúas y 180 operarios "perfectamente coordinados".

COPE Natalia Chueca durante la entrevista en los estudios de COPE.

Aunque se ha producido una "pequeña desviación" en los plazos debido a las lluvias y a la aparición de algunas tuberías antiguas no registradas en los planos, ha asegurado que son "cuestiones menores" que se están resolviendo. "No somos conscientes de la envergadura de la obra hasta que no pasas por allí y lo ves", ha señalado Chueca, quien ha afirmado que la construcción ha alcanzado una "velocidad de crucero muy importante".

La estructura, dividida en diez sectores, avanza de manera gradual. El Gol Sur está prácticamente finalizado a falta de la cubierta, el Gol Norte ya levanta su segunda estructura de gradas y la zona de Tribuna Preferente progresa con los dos niveles bajo rasante donde se ubicarán los vestuarios. Superada la fase de estructura, pronto comenzará la de instalaciones eléctricas y de otros servicios, que se superpondrá a los trabajos actuales.

Relaciones con Vox en el Ayuntamiento

La construcción del estadio no ha sido el único tema tratado. Chueca también ha abordado la situación política municipal, marcada por sus relaciones con Vox. Uno de los acuerdos clave para aprobar los presupuestos fue la modificación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El consistorio ha encargado a una consultora externa un análisis para vincular las sanciones a los "episodios de contaminación" reales, lo que requerirá sensorizar el área para obtener datos en tiempo real.

Mientras se desarrolla este estudio técnico, la alcaldesa ha recordado que sigue vigente la ordenanza actual, cuyo impacto es "prácticamente inexistente", ya que se limita a un área peatonal del casco histórico, en horario laboral y con múltiples excepciones. Este pacto se ha producido en un nuevo escenario político, tras la salida de la concejala de Vox, Marisa Gaspar, que ahora es independiente. Chueca ha calificado la situación de "sorprendente" y ha afirmado que desconoce cuál será la postura de la nueva edil.

Pese a ello, ha destacado su "muy buena relación" con la actual portavoz de Vox, Eva Torres, a quien considera una persona "responsable". La alcaldesa ha subrayado que el apoyo de esta formación desde 2019 ha sido fundamental para sacar adelante los presupuestos y "revertir las políticas de 16 años de izquierdas que habían dejado a Zaragoza inmersa en la parálisis, con la deuda más alta de toda España".

COPE.ES La alcaldesa, Natalia Chueca, durante su entrevista en COPE Zaragoza

Una Semana Santa marcada por el cierzo

La alcaldesa ha hecho también balance de la Semana Santa de Zaragoza, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, que ha calificado como "una de las más bonitas del mundo". Ha mostrado su "admiración" por las cofradías, que han procesionado a pesar de las condiciones meteorológicas adversas, con un fuerte cierzo que ha dejado rachas de más de 90 kilómetros por hora.

A pesar del cierzo, a pesar del frío y del viento, han salido las procesiones" Natalia Chueca Alcaldesa de Zaragoza

"A pesar del cierzo, a pesar del frío y del viento, han salido las procesiones", ha celebrado Chueca, felicitando a los cofrades por su "devoción y su entrega", con una mención especial a los más pequeños. Ha explicado que el Plan Municipal de Emergencias ha permanecido activado, con más de 200 intervenciones de los bomberos desde el sábado, y ha habido una "coordinación continua" con las cofradías para alterar recorridos y garantizar la seguridad.

Finalmente, la alcaldesa ha puesto en valor el impacto económico de la Semana Santa en la ciudad, que supera los 62 millones de euros y que "repercute positivamente en nuestros comercios, en los hoteles, en los restaurantes, en los taxis". También ha destacado el reciente Premio Nacional de Comercio Interior recibido por el Ayuntamiento de Zaragoza, un reconocimiento del Gobierno de España al apoyo municipal al comercio minorista con medidas como las ayudas a la digitalización o la oficina de relevo de actividad para autónomos.