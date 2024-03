La Comisión 8M, indignada con el Gobierno por la contratación de un grupo musical "inadecuado"

Ana Bolado y Charo Quintana, portavoces del 8M en Cantabria, han mostrado su disconformidad con la elección de un grupo musical formado en su totalidad por varones para el Día Internacional de la Mujer por parte del Gobierno de Cantabria.

"Nos parece algo totalmente inoportuno e inadecuado. No llegamos a comprender si este es un gol que alguien le ha metido a este Gobierno con la intención de desprestigiarlo o por qué ha sido esto. Tenemos todo el año para que se programe esa música", manifiesta Ana Bolado.

Para las portavoces del 8M en Cantabria, el grupo "Puro Relajo" no tiene la culpa: "No tenemos nada en contra de este grupo. Seguro que a las mujeres que vamos a asistir al Palacio de Festivales nos gusta, pero, ¿precisamente en la Gala del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas? Pues es chocante. Claro que tenemos que decir que no lo comprendemos".

Ana Bolado confía en un cambio de última hora: "Es una falta de sensibilidad enorme. Todavía esperamos que se corrija". Además, las portavoces han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participen en la manifestación del próximo viernes. "Conmemorar el Día de las Mujeres y proteger nuestros derechos, que siempre están amenazados, siempre es buen motivo para salir a las calles", afirma Charo Quintana.

El acto comenzará el día 8 a las 19:00 horas en Puertochico y llegará hasta el Ayuntamiento de Santander. Todo el trayecto estará amenizado por el colectivo feminista musical "Percumozas".

Además, las portavoces han aseverado que aunque se ha avanzado en igualdad, todavía quedan "muchas cosas" por hacer, especialmente en lo relacionado con la brecha de género salarial, las políticas de conciliación y la corresponsabilidad.

"Cuanto más trabajamos por la igualdad, más discriminación vemos", han defendido las portavoces, que han apostillado que "no queremos cuidar menos, sino mejor" y que los cuidados "no nos penalicen".

Según sostienen, las leyes "no funcionan solas" y si se quiere alcanzar una sociedad "igualitaria" hay que desarrollar políticas que no "invisibilicen" a las mujeres, como ha sucedido a la hora de elegir el grupo musical integrado por cinco hombres para celebrar la Gala de la Mujer.