José Alberto rota, el Racing gana brillantemente, y el liderato de Segunda es cada vez más verdiblanco

El Racing se mantiene al frente de Segunda tras una demostración de autoridad en El Sardinero, donde se mostró muy superior al Córdoba (2-0) en un encuentro que los cántabros dominaron de principio a fin, y en el que el resultado final pudo haber sido incluso más amplio.

El líder saltó al campo demostrando por qué comanda la clasificación de la Liga Hypermotion y, en apenas diez minutos, dispuso de cinco ocasiones claras para adelantarse en el marcador (incluido un gol anulado a Íñigo Vicente por fuera de juego) ante un Córdoba al que le costaba salir de su propio campo ante el dominio y la presión abrumadora de un Racing que, pese a los numerosos cambios que presentó en su once inicial (7 jugadores nuevos: Sangalli, Manu Hernando, Saúl, Íñigo Sáinz Maza, Lago Junior, Suleiman y Karrikaburu) mantenía las mismas señas de identidad que le han llevado al liderato.

LLEGADAS CLARAS, HERÓICO MARÍN

El Córdoba aguantó estoicamente el chaparrón inicial, sobre todo gracias a las tremendas intervenciones de su portero Carlos Marín a disparos de Suleiman, Karrikaburu e Íñigo Vicente y, poco a poco, empezó a desperezarse hacia el minuto 20, asomándose a campo rival y aproximándose al área de Jokin Ezkieta.

Eran balas de fogueo, no hicieron daño, y encima dejaron más espacios en su retaguardia para un conjunto cántabro que no desistía en el esfuerzo por conseguir adelantarse en el marcador, pero no lograba materializar sus ocasiones y, para una vez que lo logró, el VAR anuló por segunda vez un gol racinguista por fuera de juego; en este caso el tanto de Karrikaburu.

más igualdad, pero ahora con puntería

Tras una primera mitad entretenida, en la que solo faltaron los goles y en la que, a los puntos, el Racing mereció irse con un par de goles de ventaja, los locales comenzaron el segundo acto llevando la iniciativa de nuevo, cercando el área cordobesa, aunque sin llegar a provocar verdadero peligro al equipo dirigido por el extécnico racinguista Iván Ania.

José Alberto López había reservado parte de su artillería para el tramo final del encuentro, dando entrada, entre otros, a Arana y Andrés Martín, que volvieron a dar a los cántabros un plus de verticalidad y calidad en el ataque. Su apuesta fue acertada y pasado el minuto 70 Lago Junior culminó con gol, gracias a un certero disparo desde dentro del área, una extraordinaria jugada colectiva del Racing.

Con ventaja en el marcador, y un jugador más, por la expulsión de Jacobo, que se dirigió al árbitro justo en el momento en el que estaba abandonando el terreno de juego (según el acta arbitral por decirle "eres malísimo") al ser sustituido por su entrenador, los santanderinos disfrutaron de unos últimos minutos de tranquilidad en los que, además, consiguieron ampliar su ventaja con un bonito tanto de Ekain, que sentenciaba un nuevo triunfo que les aúpa aún más en el liderato.

FICHA DEL PARTIDO

2 - Racing: Ezkieta; Sangalli, Manu Hernando, Javi Castro, Saúl; Suleiman (Andrés Martín, min. 58), Aldasoro, Íñigo (Maguette, min. 63), Lago Junior (Pablo Rodríguez, min. 84), Íñigo Vicente (Ekain, min. 84); Karrikaburu (Arana, min. 58).

0 - Córdoba: Marín; Albarrán (Carlos Isaac, min. 76), Lapeña, Marvel, Calderón; Isma Ruíz, Álex Sala (Theo, min. 46), Carracedo (Obolskii, min. 81), Zalazar (Ander Yoldi, min. 65), Jacobo; Antonio Casas (Genaro, min. 81).

Goles: 1-0, Lago Junior, min. 73; 2-0, Ekain, min. 87.

Árbitro: Mallo Fernández (colegio vasco). Amonestó a los locales Karrikaburu (min. 46) y Vencedor (min. 70), y a los visitantes Álex Salas (min. 23), Albarrán (min. 45+1), Lapeña (min. 49), Antonio Casas (min. 56) y Marvel (min. 70). Expulsó con tarjeta roja directa al visitante Jacobo por dirigirse al árbitro cuando estaba siendo sustituido (min. 77).

Incidencias: Partido de la undécima jornada de la Liga Hypermotion disputado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 16.036 espectadores.