¿Se hace buen vino en Cantabria?: "Otros buscan lo que nosotros tenemos gratis"

Desde la llegada del nuevo equipo de gobierno en Cantabria tras las pasadas elecciones regionales, la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación liderada por Pablo Palencia, ha puesto mucho énfasis en apoyar e impulsar la producción, comercialización y promoción del sector vinícola de la región.

De hecho, se instauró desde entonces la denominada "Mesa del Vino", con el objetivo de establecer un grupo de trabajo con todos los profesionales del sector para definir estrategias de cara al futuro, como la constitución de una IGP para el Sur de Cantabria, que ya cuenta con productores y unas características climatologías que permitirían dinamizar la zona.

En este sentido, Palencia confirmó en la reunión de este miércoles 8 de mayo que trabajarán con la ODECA para que esa IGP pueda ser una realidad, así como la incorporación de espumosos a la IGP Tierra de Liébana y Costa de Cantabria, y a la nueva que se vaya a constituir, dado el crecimiento que se está llevando a cabo entre los consumidores.

IMPORTANCIA DEL ENOTURISMO:

En la reunión también se abordaron otras cuestiones, como la constitución de estrategias de comercialización conjunta, o potenciar el enoturismo, de cara a fortalecer el modelo de negocio de las bodegas.

Respecto al enoturismo, COPE Cantabria ha querido hablar con Alfonso Fraile, que hasta hace muy pocos días fue el Presidente de la Asociación de Sumilleres de Cantabria: "Son cosas inseparables; no solamente es hacer buen vino y la producción. Eso se puede complementar con visitas, guías, catas, o con alojamientos. Hay que tocar a todos los sectores para poder adecuar las bodegas e instalaciones a ese tipo de negocio. O para conseguir una simple cartelería, que no existe, que indique dónde está la bodega...".

Pero... ¿Cantabria tiene buena materia prima en cuanto a terrenos para la cosecha del vino, o tenemos la batalla perdida con otras Comunidades Autónomas cercanas? Fraile es contundente: "Cantabria tiene una tierra perfecta para elaborar vinos, y cada vez más. Hay que darse cuenta de que todo esto del cambio climático se nota mucho, y hay grandes bodegas que quieren apostar por otras latitudes como las nuestras. Tenemos una acidez en el terreno y en la uva que otras bodegas van buscando, y nosotros la tenemos gratis esa acidez. Sí o sí tenemos terreno y terruño para hacerlo. Ya estoy muy cansado de 'Ribera de no sé qué, Ribera de no sé cuál...' A mí me encanta toda la zona de la orilla del Ebro, la zona sur por Valderredible es súper apta y el mejor terreno para plantar viñedos".

¿MEJOR VINO BLANCO QUE TINTO EN CANTABRIA?

Se suele decir que Cantabria, si puede destacar en la plantación de una determinada clase de vino, sería la del vino blanco en lugar del tinto. Para Alfonso todo tiene una explicación: "Eso es porque la producción de vino tinto la estamos centralizando exclusivamente en la zona de Liébana. En la costa cántabra, que es una zona de blancos tradicionales, desde antaño los famosos chacolís que se han plantado desde la Edad Media, hasta ahora ha seguido siendo blanco. Y solo tenemos una denominación de uva tinta en la costa de Cantabria. Pero esta zona en la orilla del Ebro es muy apta para vinificar en tinto. Ya tenemos una plantación de 7 hectáreas de viñedo en tintos y se está haciendo muy bien. Hay que ayudarles, protegerles, acogerles, y darles toda la publicidad que podamos para que sea un negocio rentable".

"En Cantabria nadie está haciendo rosados; ¿y por qué no? No es fácil hacer rosados... Sí se hacen espumosos. Tenemos que trabajar y abrir la mente, y permitir diferentes tipos de elaboraciones con diferentes variedades de uva", concluye.