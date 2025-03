La falta de enfermeras especializadas deja a más de 200 personas diabéticas sin atención

Más de 200 personas se han quedado sin atención tras la reciente baja requerida por parte de la única enfermera experta que quedaba a disposición de los pacientes, motivo que ha agravado una situación que lleva tiempo siendo "mucho más grave de lo que la gente se piensa", tal y como afirma Aureliano Ruiz, presidente de la Asociación Cántabra de Diabetes.

Cantabria, que siempre ha estado "a la cabeza de España en la gestión de la diabetes", vive su momento más delicado. "Antes teníamos un número importantísimo de endocrinos y educadoras, pero la realidad es que, poco a poco, por jubilación, traslados, enfermedad o lo que sea, nos hemos quedado con una sola y nadie toma medidas. Ahora, la que nos quedaba, está saturada, le ha sobrepasado el trabajo en lo emocional y no le ha quedado más remedio que coger la baja", comparte Ruiz.

no hay respuesta

Aureliano Ruiz admite que la situación "no tiene una fácil solución" y confiesa que los pacientes no saben qué hacer: "Me ha llamado una chica diabetes tipo 1 con bomba de insulina y embarazada que está indignada porque está llamando a un teléfono que hay para bombas y nadie le coge".

formación como único recurso

La falta de educadoras es el principal problema al que nos enfrentamos en Cantabria. "Una bomba de insulina no es un juguete. Para empezar, cuesta un dinero importante al servicio Cántabro y hay que saber manejarla. Alguien nos tiene que enseñar, que aconsejar, que vigilar y que controlar, porque por muy paciente experto que seas, necesitas que alguien te supervise en momentos determinados. Formar a una experta educadora lleva mínimo un año", manifiesta Ruiz.