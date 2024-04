Esto es lo que te darían si descubrieses un hallazgo arqueológico en Cantabria: "Nada de tramposos"

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha ordenado al Gobierno regional a recompensar a un ciudadano que hace 18 años, en 2006, descubrió restos de las ruinas de una ermita prerrománica o románica en San Juan de Raicedo, en Arenas de Iguña. El demandante, en julio de 2011 se dirigió al ejecutivo para solicitar un premio en metálico de parte del valor de tasación legal del hallazgo. Su petición fue desestimada y recurrió entonces a la vía administrativa y judicial durante una década. En la sentencia dictada ahora, el TSJ cántabro estima el recurso interpuesto el pasado mes de octubre por el demandante.

En Cope hemos querido saber si siempre que alguien que descubre algún elemento arqueológico se paga o no. El director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, Roberto Ontañón, asegura que "NO". Lo primero es que debe ser un hallazgo casual y no realizado por algún furtivo o alguna persona que utilice detectores digitales, "tiene que haber buena fe, para evitar que se lo quede o lo vendan en red de tráfico ilegal".

Luego deben darse una serie de circunstancias. Primero que el hallazgo tiene que ser completamente causal y no buscando algo, después el hallazgo, según dice la Ley de Patrimonio, tiene que ser un objeto transportable, no un edificio o estructura. Por último, el bien no debe haber sido extraído del contexto, es decir, no debe formar parte de una estructura.

Cuando se cumplen todas esas condiciones, la Ley establece un premio. "El premio se reparte al 50 por ciento entre él y el propietario del terrero. Si por una causalidad fuese un agricultor y lo encuentra en su terreno, se llevaría el 100 por cien". El precio que cobran es variable," muchas cosas no tienen precio, ya que su valor es incalculable" explica Roberto Ontañón, "lo que se hace es valorar los objetos con diferentes fórmulas que disponemos".

El director del MUPAC, también aboga por una justicia más especializada en este tipo de actuaciones, ya que a veces se da la razón al demandante y debería ser así. "Los jueces no entienden el espíritu o la letra de la legislación de patrimonio y favorecen mas bien a las personas que a los bienes que forman parte del patrimonio cultural"