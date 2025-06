El deslinde entre Bezana y Piélagos, a punto de confirmarse: "Cerrar por fin la herida"

COPE Cantabria realizó este jueves 5 de junio su programación local de "Herrera en COPE" y "Mediodía" desde el salón de plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana.

Se tocaron varios temas interesantes del municipio, con la alcaldesa Carmen Pérez (PP) siendo una de las invitadas principales.

deslinde con piélagos

Una de las noticias que marcan la actualidad es el deslinde con Piélagos, algo que se lleva esperando bastantes años; ha sido ahora que ambos municipios son liderados por alcaldes del PP, que se ha avanzado hasta casi poner fin a la problemática, como reconoce Pérez: "Partimos de la base de que los anteriores alcaldes socialistas, los dos, en su día no tuvieron ese encuentro ni ese consenso. Ahora podemos cerrar por fin la herida, y dotar de seguridad jurídica a todos los vecinos en ambos municipios".

"Solamente nos queda pendiente que Piélagos lo apruebe en su pleno municipal. Nosotros ya lo hicimos la semana pasada; así que esperando a que ellos también den el paso y que por fin se solucione definitivamente ese reajuste que lleva tantos años pendiente. Gracias a Dios, ya tenemos medios digitales que pueden geo referenciar la zona, y marcarla para ajustarse a la realidad".

"¿leire díez? Sé sus formas, sé sus métodos...

Además de Pérez, también fue protagonista Isabel Urrutia, consejera de presidencia, justicia, seguridad y simplificación administrativa del Gobierno de Cantabria.

Urrutia trató varios asuntos, como todo lo que envuelve en los últimos días al PSOE y Leire Díez: "La conozco porque fue durante bastante tiempo jefa de prensa, o responsable de comunicación, del PSOE; y por ello ha ejercido sus labores en el Parlamento de Cantabria, en apoyo al grupo parlamentario socialista. Yo, como he sido diputada del Parlamento, no puedo decir como dicen algunos del PSOE que no la conoce. Sí la conozco, sé sus formas, sé sus métodos y bueno... pues la verdad que estamos viviendo a Leire Díez en estado puro. Eso es lo que estamos viendo estos días".

"hablar, debatir, y acordar"

Respecto a la conferencia de presidentes autonómicos de este viernes 6 de junio en Barcelona, a la que asistirá la presidenta regional María José Sáenz de Buruaga, Urrutia confirmó la hoja de ruta de Cantabria: "La presidenta ha presentado ocho propuestas al presidente del Gobierno de España , con la pretensión de ir a adquirir compromisos políticos para resolver los problemas que tienen los ciudadanos; es a quien representamos, y lo que están esperando los españoles es que vayamos a Barcelona a sentarnos, a hablar, a debatir, a deliberar y a acordar cuáles son las necesidades más acuciantes".

"Hemos hecho propuestas en materia de financiación, de esas entregas a cuentas y ese cupo separatista, que no debe de ser insolidario con el resto de comunidades autónomas. También llevamos una propuesta concreta en materia de vivienda, de lucha contra la ocupación y la inquiocupación".

"También queremos hablar del apagón que sufrimos en el mes de mayo, y de cómo resolver que esto no vuelva a pasar en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Otro tema es hablar del caos ferroviario; del déficit de profesionales sanitarios, que fue algo de lo que ya hablamos en Santander en la otra conferencia de presidentes, que no se resolvió, y también de esa reforma que está ahora mismo encima de la mesa sobre el poder judicial y el estatuto del Ministerio Fiscal que tanto nos preocupa, porque es un golpe a nuestro Estado de derecho. Y también queremos hablar de la financiación en materia de educación infantil de 0 a 3 años".

más protagonistas

Durante el programa, además de Pérez y Urrutia, estuvieron presentes junto a Jaime del Olmo el concejal de deportes, Pedro Izquierdo, y la responsable del club "Atletismo Bezana", Pilar Alonso.

También se habló de baloncesto inclusivo con Orpa López y Diego Amayuelas, del "Saski Penguins Basket Pioneers", y de los beneficios de asistir a sesiones de equinoterapia, con Elena López, profesora del Centro Hípico de Prezanes.

