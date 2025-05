La cruda realidad diaria de los vigilantes de Sniace: "Estamos solos..."

Santander - Publicado el 26 may 2025, 12:27

En el antiguo complejo industrial de Sniace, en Torrelavega, el silencio ha sustituido al bullicio de otros tiempos. Pero lejos de estar en calma, el recinto vive una situación de inseguridad que preocupa, y mucho, a quienes aún lo vigilan. Desde hace meses, trabajadores y vecinos asisten con impotencia a una realidad que se ha vuelto habitual: bandas organizadas acceden al interior para saquear materiales con total impunidad. Robos, amenazas, peleas y hasta incendios que, según denuncia UGT, han dejado de ser la excepción para convertirse en rutina.

El sindicato ha registrado una petición formal ante la Delegación del Gobierno en Cantabria. Reclaman medidas urgentes para proteger a los trabajadores de seguridad privada, que están expuestos a diario sin los medios necesarios para garantizar su propia integridad. El escenario es preocupante: muros rotos, furgonetas que acceden por boquetes abiertos durante la noche, y amenazas constantes a los profesionales que simplemente intentan hacer su trabajo.

Uno de esos vigilantes es Alberto Rodríguez. En nombre de los seis compañeros que conforman el equipo de seguridad del recinto, ha contado cómo viven esta situación. "Estamos un vigilante por turno. ¿Qué podemos hacer ante varias furgonetas que vienen a saquear cada día?". Su testimonio refleja el hartazgo de quienes, desde hace meses, están en primera línea de un problema que parece haberse enquistado.

Cámara de seguridad

Además de la inseguridad directa que viven los trabajadores, hay una preocupación creciente entre los vecinos de la zona. "Nos dicen que no pueden más con esto al lado de sus casas", asegura Rodríguez. Y es que no hablamos solo de robos. UGT detalla en su escrito que también se han producido incendios, peleas e incluso presencia de armas de fuego en el interior del complejo.

"no sabemos qué hacer"

El sindicato agradece la labor de la Policía Nacional, que responde siempre a las llamadas de los vigilantes. Pero matizan que la situación se complica porque muchas veces las actuaciones policiales se ven limitadas por la falta de denuncias formales. "Sin denuncias, combatir esto es mucho más difícil", señalan.

UGT apunta además a una evidente descoordinación entre los distintos actores implicados en la gestión del recinto. Hablan de una falta de entendimiento entre los administradores concursales, los nuevos propietarios y las administraciones públicas, lo que ha derivado en un vacío que nadie termina de asumir. En medio, los trabajadores y los vecinos. "Ya no sabemos a quién acudir", insisten.

A lo largo de los últimos meses, los operarios encargados de la demolición de las antiguas instalaciones han tapado los boquetes por los que acceden las bandas. Pero no sirve de mucho. "Los vuelven a abrir. Es un bucle. Y mientras tanto, nosotros seguimos expuestos", denuncian desde el colectivo de seguridad privada.

Centro de vigilancia de seguridad

reclamo A DELEGACIÓN

UGT insiste en la necesidad de actuar antes de que sea demasiado tarde. Piden no solo más vigilancia y refuerzos, sino también que se fomente una cultura de denuncia activa para que los hechos delictivos no queden impunes. "Si nadie denuncia, parece que no pasa nada. Pero pasa. Y cada día que pasa sin hacer nada, estamos un poco más cerca de un susto mayor", concluyen.

La historia de Sniace en Torrelavega es la de una gran fábrica que marcó una época. Hoy, su legado industrial convive con la incertidumbre, el abandono y la amenaza de quienes ven en sus ruinas una oportunidad para lucrarse. Frente a ello, un puñado de vigilantes intenta sostener una seguridad cada vez más frágil. Y la pregunta que se hacen todos los días es la misma: ¿hasta cuándo podrán seguir solos?