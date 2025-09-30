Cosmikal, la empresa cántabra de ciberseguridad que crece desde Santander y prepara su expansión internacional

Cosmikal es un ejemplo de cómo la innovación tecnológica hecha en Cantabria puede abrirse camino en un sector tan competitivo como la ciberseguridad. Nacida hace más de diez años y hoy integrada en el grupo PITMA, esta empresa santanderina se ha consolidado como uno de los pocos fabricantes españoles de soluciones de ciberseguridad, un terreno dominado habitualmente por gigantes internacionales.

De cara al C-MeeT 2025, que se celebrará los días 2 y 3 de octubre en Escenario Santander, Cosmikal llega en pleno crecimiento y con la vista puesta en el mercado internacional.

De cinco a veinte trabajadores en dos años

Cuando Cosmikal se integró en el grupo PITMA apenas contaba con cinco trabajadores. Hoy ya son veinte y las previsiones son seguir aumentando la plantilla un 40% en 2026. El objetivo es consolidar un equipo capaz de dar servicio tanto a la administración pública y a infraestructuras críticas como a pequeñas y medianas empresas que también necesitan proteger sus datos más sensibles. Recuperar talento cántabro

Uno de los ejes de la estrategia de la empresa es atraer de vuelta a profesionales que en su día salieron de Cantabria. “Nos gusta buscar gente que quiera volver a su tierra. Es parte de nuestro proyecto recuperar ese talento que se perdió hace 10 o 20 años porque no había oportunidades aquí”, explica el CEO, Luis Miguel González.

El apoyo de PITMA

La entrada en el grupo PITMA en 2023 marcó un antes y un después. El respaldo financiero y estratégico ha permitido a Cosmikal acelerar el desarrollo de productos propios y obtener certificaciones clave, como las del Centro Criptológico Nacional, que avalan la seguridad de sus soluciones.

Un C-MeeT con significado especial

La cuarta edición del C-MeeT será también un momento simbólico para la empresa. Fue en el primer encuentro, en 2022, cuando Luis Miguel González se reencontró con Sergio Garrido, fundador de Cosmikal, lo que abrió la puerta a su incorporación en PITMA. “Para nosotros este evento tiene un valor doble: por lo que supuso en el pasado y por lo que significa hoy como escaparate para posicionar a Cantabria en el mapa tecnológico”, recuerda el CEO.

Mirando al futuro, Cosmikal quiere mantener su sede en Santander mientras se expande con delegaciones en distintos países. El objetivo es claro: convertirse en un referente internacional de la ciberseguridad sin perder sus raíces cántabras.