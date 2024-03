¿Te consideras una persona feliz?: Día Internacional de la Felicidad

Cada 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad, una jornada establecida por las Naciones Unidas con el objetivo de reconocer la importancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales en la vida de los seres humanos alrededor del mundo. En un momento en el que la rapidez del día a día parece eclipsar nuestras verdaderas búsquedas de satisfacción y plenitud, esta fecha se presenta como una invitación a detenernos, reflexionar y reencontrar aquello que nos hace felices.

¿QUÉ ES LA FELICIDAD?

La felicidad, en la vida de las personas, no siempre está directamente relacionada con las buenas oportunidades laborales o un salario elevado. Cada persona pueda experimentar un crecimiento personal, que involucre varias esferas, como una buena calidad de vida, de forma psicológica... y que todo ello repercuta en nuestro estado de felicidad.

Para Carmen, estudiante de Erasmus, el valor del tiempo ha adquirido otra dimensión desde que reside lejos de su zona de confort: "Ahora que vivo en el extranjero, estar con mi familia y con mis amigos es increíble. Pasar tiempo con ellos haciendo cualquier cosa me llena. Con que la gente de mi entorno tenga salud y esté bien, me vale".

Sin embargo, Antonio, jubilado y con dos hijos dependientes económicamente de él, cree que la felicidad "no existe": "Es muy complicado. Siempre hay algún problema. Accidentes, enfermedades, te van mal las cosas... pero bueno, supongo que con vivir medianamente bien y tener salud sea suficiente".

Que la felicidad está en las pequeñas cosas es una frase que seguramente hayas escuchado en algún momento de tu vida. Y para Julio, la clave es precisamente esa: "La felicidad la vas ganando día a día y viviéndola día a día. Conseguir las diferentes metas que te vas proponiendo todos los días es lo más gratificante que hay, aunque bien es cierto que la felicidad plena está en la ausencia general de dolor. Yo soy muy feliz".

RÁNKING DE PAÍSES MÁS FELICES DEL MUNDO

Finlandia se sitúa en el puesto número 1 por séptimo año consecutivo y le sigue de cerca Dinamarca. Tras ellos estánIslandia, Suecia, Israel, Países Bajos, Noruega, Luxemburgo, Suiza y Australia. España queda relegado al puesto número 36. ¿Por qué? ¿A qué se debe este bajón?

A Gerardo no le extraña: "La gente no trabaja en lo que quiere y además, se les paga muy mal. La juventud prefiere trabajar para vivir y no vivir para trabajar, por eso nuestro país cae en picado".









