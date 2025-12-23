A cierre de 2025 y sin presupuestos regionales, Cantabria afronta 2026 con un as bajo la manga: "Propuestas"

A falta de presupuestos, el Gobierno de Cantabria ya tiene una suerte de solución para 2026

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto que regula la prórroga del presupuesto de 2025 para el ejercicio de 2026, una medida que se activa automáticamente al no haberse aprobado un nuevo presupuesto. El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, ha explicado que esta situación implica que Cantabria parte el 1 de enero con una capacidad de gasto sensiblemente inferior, de 219 millones de euros menos. A pesar de ello, ha lanzado un mensaje claro: "Cantabria no se va a parar", y ha asegurado que el Ejecutivo trabajará con "mayor capacidad de adaptación, mayor planificación y más coordinación".

Un orden de prioridad para el gasto

Luis Ángel Agüeros ha detallado el orden de prioridad que se seguirá para la imputación de los gastos durante la prórroga. En primer lugar, se atenderán los "compromisos plurianuales ya firmados con terceros", como expedientes de contratación de obras que se desarrollan en varios años, para garantizar su continuidad.

La segunda prioridad serán las transferencias de financiación a otras administraciones públicas, donde Agüeros ha garantizado el fondo de cooperación municipal. A continuación, se abonarán las aportaciones dinerarias y los contratos programados con entes del sector público, como el de la Universidad de Cantabria, y las obligaciones impuestas por ley, como prestaciones y gastos de personal.

Servicios públicos y proyectos garantizados

El consejero ha garantizado que los servicios públicos esenciales como sanidad, educación, transporte, vivienda y seguridad seguirán funcionando sin sobresaltos. También se cubrirán los gastos de personal, incluyendo los aumentos salariales previstos, y los vencimientos de la deuda comprometidos para 2026. "Con esta prórroga garantizamos que los servicios públicos esenciales seguirán funcionando sin sobresaltos. La estabilidad es nuestra prioridad", ha afirmado.

Diálogo abierto con la oposición

Respecto a una posible negociación para aprobar un presupuesto en 2026, Agüeros ha manifestado que el Gobierno está abierto a escuchar propuestas "serias y realistas" de los grupos de la oposición. Sin embargo, ha lamentado que hasta ahora no ha habido un debate presupuestario concreto. "No hemos visto ninguna aportación presupuestaria de debate estrictamente presupuestario, que nos digan 'pues quita de aquí para poner aquí' porque queremos reforzar estos servicios'", ha declarado.

El consejero ha añadido que, aunque algunos grupos parlamentarios han manifestado estar de acuerdo con las cifras "históricas" para sanidad o educación, discrepan de la forma de gestión. Ha insistido en que, tanto él como la presidenta, están dispuestos al diálogo: "Estamos dispuestos a escuchar cualquier propuesta que venga en ese sentido".