Se cierra una playa de Cantabria por un brote de gastroenteritis. 13 niños afectados y dos hospitalizados: "Mucha suciedad"

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Cantabria ha ordenado al Ayuntamiento de Ribamontán al Mar el cierre al uso público de la playa de Galizano, por un posible brote de gastroenteritis por rotavirus, en tanto se pueda comprobar la salubridad del entorno y el control de cualquier situación que pueda estar generando los problemas detectados (vertido o similar) y se tomen las medidas oportunas.

Hay 13 menores afectados, algunos de los cuales han precisado ingreso, y dos continúan hospitalizados. También hay seis casos más relacionados con síntomas similares. De hecho, el Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, tras detectar un brote de gastroenteritis por rotavirus, se puso en contacto con la Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Salud para informar del incremento casos, con el antecedente común de haber estado en la playa de Galizano en las 24-48 horas anteriores al inicio de síntomas.

todos son niños de entre 1 y 8 años, y dos siguen ingresados

El brote notificado afecta a un número "destacado" de niños y parece tener su origen en la contaminación ambiental del arenal. El Servicio de Vigilancia Epidemiológica está investigando y haciendo seguimiento de la situación y, hasta la fecha, ha identificado a los citados 13 afectados, con confirmación analítica microbiológica y, al menos, otros 6 casos más relacionados, con síntomas similares.

Son todos niños, de entre 1 y 8 años y, aunque la evolución de los casos está siendo adecuada, algunos han precisado ingreso hospitalario. Dos de ellos permanecen aún ingresados.

Playa de Galizano

baños entre el 10 y 15 de agosto

Todos ellos refieren haber estado en la playa de Galizano entre los días 10 y 15 de agosto, y haberse bañado en una "poza" que se forma al bajar la marea, costumbre habitual en niños pequeños, tal y como refieren las familias y recoge la encuesta epidemiológica.

Este pasado jueves 21, el área de inspección de Salud Ambiental del Servicio de Salud Pública constató 'in situ' que la ría de La Canal, que desemboca en la playa, bajaba con "mucha suciedad" que termina en el arenal y, finalmente, en el mar, por lo que se han tomado diversas muestras para identificar posible contaminación en las aguas.

Por último, la Dirección General de Salud Pública ha indicado que mantiene comunicación con las distintas instituciones con competencias en este ámbito para llevar a cabo una actuación coordinada.