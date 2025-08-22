Cantabria Telecom y el Bathco BM Torrelavega siguen de la mano una temporada más

El Bathco BM Torrelavega y Cantabria Telecom han rubricado en las últimas fechas la renovación de su acuerdo de colaboración de cara a esta temporada 2025/2026. La empresa de telecomunicaciones, que desde su llegada a Torrelavega ha unido su nombre al del club con toda la fuerza, seguirá formando parte de la gran familia naranja.

Antonio Gómez, presidente del club, y Antonio Costa, representando a Cantabria Telecom, firmaron el acuerdo en el Pabellón Vicente Trueba. La colaboración se verá reflejada en una dinámica habitual ya para los aficionados del Bathco BM Torrelavega. Cada lanzamiento de los naranjas queda marcado por la presencia de Cantabria Telecom, con su logo presente en el hombro de las equipaciones oficiales del Escuadrón Naranja y de todos los equipos de su base.

Además, esta temporada supondrá la continuidad de una de las actividades que más han disfrutado los aficionados naranjas. El reto Cantabria Telecom, de gran impacto en redes sociales, protagonizó los descansos de partidos de ASOBAL durante toda la temporada, dejando momentos para el recuerdo. Los seguidores del club volverán a tener la oportunidad este año de llevarse gratis la mejor fibra del Cantábrico y de meter goles en el 40x20 del Vicente Trueba.

Para el Bathco BM Torrelavega, recibir y mantener el apoyo de empresas que se vuelcan con el club de esta manera es un placer. Como ya saben aquellos socios que se han aprovechado de sus promociones especiales, Cantabria Telecom destaca en el mundo de las telecomunicaciones no solo por su inmensa calidad, también por la cercanía y el trato personal, lo que verdaderamente marca la diferencia.