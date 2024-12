Cantabria lamenta el reparto de las cuotas pesqueras y ve "muy negativo" el descenso del verdel

El Gobierno de Cantabria ha lamentado la negociación en Bruselas de las cuotas pesqueras para 2025, ya que el reparto no se ha saldado con "los resultados que esperábamos para nuestra flota" y entre todos destaca la "importante" bajada del cupo del verdel, "más o menos similiar" a la experimentada el año pasado, del 23 por ciento.

"Nos quedamos con una sensación verdaderamente agridulce", ha admitido la consejera de Pesca, María Jesús Susinos, en declaraciones remitidas esta tarde a los medios a través de las que ha trasladado que si bien no han recibido aún ninguna notificación oficial sobre las cantidades concretas de cada especie, no pueden tildar de "buenos" los datos que tienen, porque "no suben las cantidades de especies como nos hubiera gustado".

La también responsable de Desarrollo Rural, Ganadería y Alimentación distingue entre las especies que afectan a la flota de bajura y de litoral de las que conciernen a los barcos de altura.

De las primeras, señala Susinos, se mantiene respecto al año pasado la cuota de la merluza, mientras que el rape sube un 17%, el gallo un 23% y el jurel pasa de cero a 48.000 toneladas.

Pero "la parte negativa" la aporta el verdel, cuya cuota "va a bajar" y de forma "importante" además, aunque no se haya concretado todavía la cifra. "Sí que sabemos que va a ser una bajada importante", ha avanzado la consejera.

Se trata de algo "muy negativo" al ser una de las especies más importantes para la flota cántabra, ya que "todos" los barcos la capturan y supone entre un 60 y un 70% de los ingresos anuales de los que pescan con anzuelo.

"Dato muy negativo, porque además viene pérdida sobre pérdida. El año anterior también se bajó la cuota de verdel en un 23% y ahora insisten en una bajada que va a ser, no lo tenemos todavía comunicado oficialmente, pero más o menos similar", ha señalado Susinos.

En cuanto a la situación para la flota de altura, es "aún peor" porque, ha explicado la consejera, la especie principal, que es la merluza, se reduce en un 20%, el gallo en un 9% y el rape en un 1%.