Desde Cantabria al espacio pasando por Ourense: "Es un orgullo..."

El Desafío CanSat es una iniciativa de la Agencia Espacial Europea, que desafía a estudiantes de toda Europa a construir y lanzar un mini satélite en un cohete. Un 'CanSat' es una simulación de un satélite real, integrado dentro del volumen y la forma de una lata de refresco ("can" en inglés significa "lata").

El desafío para los estudiantes es adaptar todos los subsistemas principales que se encuentran en un satélite, como la energía, los sensores y un sistema de comunicación, dentro de este espacio tan reducido.

Cuando el CanSat está listo, se introduce en un cohete, que se lanza hasta una altitud de aproximadamente un kilómetro. Entonces comienza la misión de los estudiantes: Durante la caída se realiza un experimento científico y una demostración tecnológica, además de lograr un aterrizaje seguro y analizar los datos recopilados.

LOS GANADORES DE CANTABRIA, EN COPE

Pues bien, la semana pasada se llevó a cabo la fase final regional de Cantabria, con cuatro alumnos del Colegio Castroverde como ganadores: Sofía de Saro, Miguel Merino, Daniel Salcines y Diego García.

Junto a su orientadora, Beatriz Martín Costales, visitaron emocionados los estudios de COPE Cantabria para hablar de la experiencia, y de su próxima participación en la fase nacional, que se llevará a cabo en dos semanas en Ourense.

COPE Cantabria Sofía de Saro, Daniel Salcines y Miguel Merino, en COPE Cantabria

COPE Cantabria Diego García, junto a la orientadora Beatriz Martín, en COPE Cantabria

"no me costó convencerles..."

Lo que comenzó como una propuesta de Miguel a sus compañeros, se convirtió en un verdadero proyecto científico: "Yo siempre he sido muy fanático de la exploración espacial, los satélites... Aunque vi muchos proyectos similares, al final el que más me interesó fue este por la complejidad y por todo lo que puedes aprender haciéndolo. La verdad es que no me costó convencer a mis compañeros para que se unieran a participar en el proyecto".

Por su parte, Daniel confirmó en la entrevista que desde el primer momento quiso implicarse en el Desafío CanSat: "Quería participar en algo porque todo lo que habíamos hecho antes nos gustó. Queríamos más; y por eso cuando Miguel me propuso formar parte del proyecto no lo rechacé".

COPE Cantabria Entrevista en COPE Cantabria a los alumnos del Castroverde, ganadores del Desafío CanSat

El equipo ha trabajado muy duro durante meses, desde el inicio del curso escolar, para diseñar el dispositivo en esas reducidas dimensiones. Sofía, que sueña con dedicarse en un futuro a la ingeniería espacial, describe así la emoción del momento en que se enteraron de que eran los ganadores: "Ha sido un proceso maravilloso, muy entretenido y divertido. Fue una felicidad total cuando nos comunicaron que habíamos ganado la fase regional".

Por su parte, Diego quiso reflejar la importancia que supondrá portar la bandera regional en la fase nacional de Ourense, y el trabajo que aún queda por hacer: "Es un orgullo representar a Cantabria; estas dos semanas tenemos que trabajar a tope para realizar todas las mejoras posibles y las pruebas que podamos, para ir a Galicia con todo más que preparado".

Nacho Cubero Los alumnos del Castroverde, junto al colegio finalista el día de la final de la fase regional

Nacho Cubero Sofía, Daniel, Diego y Miguel, participando en la final de la fase regional del Desafío CanSat

búsqueda de patrocinadores

A contrarreloj, el equipo del Castroverde ajusta detalles técnicos y busca los últimos apoyos económicos para poder viajar y competir; necesitan 1.000 euros para sufragar los gastos del desplazamiento y estancia a Galicia.

Además de algunos patrocinadores privados, este mismo lunes 5 de mayo han recibido la confirmación del apoyo de la Universidad de Cantabria, el CSIC y el IFCA.

El primer día de la fase final nacional consistirá en la llegada de los equipos, la ceremonia de apertura, y el alojamiento de los CanSats en los cohetes. El segundo día, se llevará a cabo el lanzamiento de los CanSats, las presentaciones ante el jurado, la resolución de los ganadores y la entrega de premios. El sistema de evaluación lo puedes consultar en este enlace.

En apenas unos días sabremos si su mini satélite logra conquistar también al jurado nacional. ¡Mucha suerte!