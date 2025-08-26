El cambio de 'Queen' la emblemática tienda de Santander: "Muchos me lo dirán..."

En un momento en el que parece que lo único que existen son las grandes superficies, hay personas que siguen apostando por tener su propio negocio. Este es el caso de Queen, una tienda emblemática del centro de Santander que lleva abierta más de 40 años, pero que desde hace unos meses tiene nuevas propietarias.

Queen es una tienda de lencería, que en verano se convierte también en una tienda de veraneo, de bañadores, ropa de playa y durante todo el invierno y el resto del año, venden todo lo referente al mundo de la corsetería.

En verano notan un mayor flujo de clientes, sobre todo cuándo llegan los ferris, en cambio, en invierno son las “clientas de todos los días” de aquí de Cantabria las que llenan la tienda.

la historia

¿Y cómo se decidieron a quedarse con la tienda? Pues fue una decisión muy meditada por parte de María Carriles junto a su socia Nieves. María trabajó allí durante un año, y la que era su jefa decidió irse por otra vía profesional y le ofreció el traspaso. Muchos dirán que hace falta estar muy loca para aventurarse a abrir un pequeño negocio ahora, ya que es difícil mantener una tienda pequeña frente a las grandes superficies. Sin embargo, tanto a María cómo Nieves se decantaron por continuar con Queen, que ya tenía un nombre y que se había establecido cómo un símbolo de calidad y cercanía en la ciudad.

Vimos una oportunidad, mi socia y yo, analizamos todo y decidimos tirarnos a la piscina. María Carriles, dueña de la tienda COPE Cantabria

Respecto a la decisión, aunque lo hacen parecer fácil, María admite que tuvieron que meditarlo mucho y que incluso tenían miedo, pero que desde el primer momento contaron con el apoyo de su entorno. Ambas socias, desde siempre, habían querido montar algo juntas. Dicen que siempre habían sentido ese espíritu emprendedor y que están dispuestas a renovarse y no quedarse atrás. Además, tenían mucha ilusión por montar algo en su ciudad y poder implantar todo lo que habían aprendido durante su vida. No quieren quedarse atrás, quieren avanzar, ellas creen en la cercanía del comercio de siempre, pero adaptándose a los nuevos tiempos, las redes sociales y la compra por Internet.

las clientas

Respecto a las clientas de toda la vida, las más habituales, pueden estar tranquilas, todo seguirá igual, seguirán centrándose en la ropa íntima de tallas grandes orientadas a cuerpos no normativos para aquellas personas que tengan problemas en encontrar aquellas prendas que se ajusten a su cuerpo. Eso sí, también están comenzando a introducir tallas más pequeñas.

COPE Cantabria Tienda Queen en el centro de Santander

Esta tienda siempre ha sido un referente de las tallas grandes y es qué es habitual que se acerquen clientas en busca de diseños bonitos, atractivos y cómodos que no pueden encontrar en otros lugares.

La tienda se encuentra en la calle San Francisco número 15, una de las calles comerciales más emblemáticas de Santander, en la que están resurgiendo muchos negocios a su alrededor que atraen a un gran flujo de clientes y que están trayendo de nuevo ese espíritu comercial a la ciudad.

María y Nieves afrontan esta nueva aventura con muchas ganas y ofrecen un trato muy cercano, 'vamos a estar dispuestas a buscarles todas las opciones que necesiten para que se vayan súper contentas y quieran volver otra vez a vernos. ' Ha afirmado María.