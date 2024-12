Buruaga asegura que 2024 ha sido un año de "grandes avances" para hacer de Cantabria "una tierra de oportunidades para todos"

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado que 2024 ha sido un año de “grandes avances” para hacer de la comunidad autónoma “una tierra de oportunidades para todos”, que es el compromiso que adquirió con los cántabros en su toma de posesión.

En su mensaje de Navidad, el segundo de su mandato, la presidenta ha aseverado que la “política útil”, la política del entendimiento que su Gobierno viene practicando desde comienzos de la legislatura, “da frutos” y hay ya “muchas señales” de que la región está dando un “gran salto adelante”.

Sin embargo, ha reconocido que Cantabria tiene aún muchos desafíos por delante y ha hecho un llamamiento al conjunto de la sociedad cántabra a “unir las fuerzas de todos” para defender el interés general de la comunidad por encima de ideologías y siglas políticas.

“Debemos seguir acelerando sin levantar muros que nos dividan, porque nadie sobra en este camino y las legítimas diferencias no pueden ser excusa para enrocarse y no trabajar por la mejora de nuestra tierra. Cantabria no puede avanzar sola”, ha enfatizado.

En concreto, Buruaga ha apelado a reivindicar al Gobierno de España más inversión en infraestructuras estratégicas, amparo para la industria electro-intensiva ante el diferencial del coste de la energía, la desprotección del lobo y, sobre todo, una financiación autonómica “suficiente y justa”.

Pero también ha sostenido que “no se puede defender Cantabria sin defender la igualdad y solidaridad entre españoles frente a los privilegios y exigencias separatistas”. Y ha comprometido su implicación personal en esta causa: “Yo seguiré haciéndolo con firmeza y determinación, la misma con la que combatiré a quienes quieran desmembrar España y relegar a Cantabria”, ha afirmado.

BALANCE

Desde el lugar donde cada semana se reúne y toma decisiones el Consejo de Gobierno, en la sede de Peña Herbosa, la presidenta ha hecho balance de un año en el que Cantabria ha destacado como la comunidad con menos paro y con las mejores cifras de empleo en los últimos 18 años, acompañadas de un “récord histórico” en la afiliación a la Seguridad Social, con más de 240.000 personas trabajando.

“Son realidades que nos ilusionan después de mucho tiempo de ir de menos a menos”, ha dicho Buruaga, realidades como que la región lidera el aumento de la natalidad y que las empresas miran a Cantabria como una “tierra atractiva para invertir”, gracias a que se han comenzado a abordar los problemas estructurales que durante años han “lastrado” su crecimiento.

En este sentido, ha hecho alusión a las “buenas noticias” que han llegado este año para firmas como Gamesa, Nissan, Seg-Automotive o Solvay y a las nuevas oportunidades que se abren para la industria cántabra de la mano de proyectos como Lifthium, Besaya H2 en terrenos de la antigua Sniace “y muchos más que están por llegar”.

Para la presidenta, todo esto es consecuencia de la estabilidad política y social y del clima de diálogo construido en Cantabria, que ha permitido alcanzar pactos, por ejemplo, para aprobar los presupuestos o para mejorar la sanidad, la justicia y las condiciones del sector ganadero.

Además, ha valorado que existe una “relación leal” con los 102 ayuntamientos de Cantabria, “basada en el respeto y la equidad”, y que se ha llegado a acuerdos, incluso, con el Gobierno de España para salvar la Ley del Suelo y desbloquear la estación intermodal de La Pasiega.

Por otro lado, María José Sáenz de Buruaga ha defendido que estos avances son también el resultado de las medidas que ha venido poniendo en marcha el Gobierno desde hace un año y medio para impulsar el cambio en Cantabria y cuyos efectos “empiezan a ser visibles”. “Los cántabros ya no somos espectadores del porvenir. Lo estamos construyendo desde aquí con liderazgo, sensatez y reformas valientes”, ha apuntado.

Entre esas medidas, ha citado la bajada de todos los impuestos de competencia autonómica, el Plan de Empleo Autónomo o la reactivación de la inversión pública para impulsar proyectos estratégicos como el MUPAC, el Parque Científico y Tecnológico de la Salud en la antigua Residencia y las grandes infraestructuras turísticas y de comunicación que van a “transformar” Cantabria.

Del mismo modo, se ha referido al impulso a la vivienda, con el inicio de la construcción de las primeras 300 viviendas públicas en régimen de alquiler para jóvenes y familias, después de ocho años de “vacío”, así como a la aprobación de la Agenda Digital de Cantabria, que movilizará una inversión de casi 400 millones hasta 2028, y a la próxima entrada en vigor de la I Ley de Simplificación Administrativa, que ya está en el Parlamento y “viene a declarar la guerra a la burocracia”.

En sanidad, ha subrayado que el Gobierno está “volcado” en reconstruir el sistema y reducir las “insoportables listas de espera”, que “ya están mejorando”, y, en educación, ha puesto el foco en el “momento espléndido” que vive la Formación Profesional de Cantabria, con cifras de matriculación que se acercan a las de la UE y que tienen un “gran impacto” en el mercado laboral de la región.

"comunidad imparable"

Buruaga ha resaltado en su mensaje navideño que Cantabria es “una comunidad imparable, unida y abierta, ajena a cualquier otro interés que no sea su legítima ambición de prosperidad y deseosa de contribuir al desarrollo de España”. Una región que, además, “gusta” de puertas afuera y cuyos múltiples encantos atraen cada año a un mayor número de visitantes.

Por todos estos motivos, la presidenta se ha mostrado orgullosa de Cantabria y de la forma en que los cántabros están “marcando la diferencia”, cántabros como Diego Botín, Cristina Bucsa o los hermanos Dujshebaev, medallistas en las pasadas Olimpiadas de París, o Álvaro Pombo, quien ha llevado a Cantabria “a lo más alto de las letras” con la consecución del Premio Cervantes.

Igualmente, ha señalado otros hitos acontecidos en 2024 como el reconocimiento de Costa Quebrada como Geoparque de la UNESCO, los recientes hallazgos en Altamira y el cierre de la Puerta del Perdón del Monasterio de Santo Toribio, que puso fin a una nueva edición del Año Jubilar Lebaniego.

Y, en el ámbito de las ciencias y el conocimiento, ha puesto en valor que el Hospital Valdecilla ha sido galardonado como el mejor hospital de Alta Complejidad de España y está a punto de incorporar, “ahora sí”, la protonterapia, y que la Universidad de Cantabria está en el grupo de cabeza del sistema universitario español, institución con la que el Gobierno acaba de firmar un contrato programa a tres años que garantiza su financiación y su estabilidad.

Finalmente, María José Sáenz de Buruaga ha invitado a mirar al futuro con optimismo y a confiar en el talento y en las capacidades de Cantabria. Asimismo, ha deseado a los cántabros una feliz Navidad y un año 2025 “lleno de salud, felicidad y proyectos que sigan haciendo de Cantabria un lugar mejor para todos: una tierra más próspera, más unida y más fuerte”.