Así fue la noche mágica de ‘Segundo Premio’ en los Goya: Emoción, ovaciones y sueños cumplidos

La película inspirada en la banda granadina Los Planetas, se ha convertido en una de las grandes protagonistas de los Premios Goya 2025. Dirigida por Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez y producida por el cántabro Cristóbal García, la cinta ha conquistado tres galardones en la prestigiosa ceremonia celebrada en Granada: Mejor Montaje para Javi Frutos, Mejor Dirección para Lacuesta y Rodríguez, y Mejor Sonido. Un reconocimiento merecido para una obra que ha sabido capturar la esencia de una generación a través de la música y el cine

Un proyecto que casi no ve la luz

Seis años de esfuerzo y persistencia han llevado a 'Segundo premio' hasta lo más alto del cine español. Y, sin embargo, el camino no fue fácil. "Nos metimos en esto sabiendo que era un terreno pantanoso", confiesa Cristóbal García en Mediodía COPE Cantabria. La idea de hacer esta película no convenció a muchos en un inicio. "Todo el mundo nos decía que no se nos ocurriera hacerlo", recuerda el productor y cofundador de La Terraza Films. Pero la pasión por el proyecto y los apoyos que empezaron a surgir hicieron que la apuesta se consolidara.

Uno de los mayores retos siempre es el aspecto financiero. Conseguir la inversión para un proyecto tan arriesgado no fue sencillo, pero una vez que las piezas comenzaron a encajar, el equipo supo que debía mantenerse fiel a su idea original. "Queríamos que los actores interpretasen la música en directo, que la historia fuera generacional, que tuviera esa esencia libre. Y lo conseguimos", afirma García.

Un retrato generacional

Protagonistas de Segundo Premio

Más allá de su relación con la música de Los Planetas, 'Segundo premio' se erige como un retrato de una generación marcada por el amor, el desamor y los sueños rotos. "Creo que la película toca temas muy universales", destaca García. Pero más allá de su mensaje, lo que realmente catapultó la cinta fue su paso por el Festival de Málaga. "Cuando terminamos la película, no teníamos ni idea de cómo iba a ir, pero en Málaga sentimos que gustaba, que conectaba con la gente", recuerda.

Un orgullo para Cantabria y Santander

Las felicitaciones no han tardado en llegar. La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha destacado el esfuerzo y talento del productor cántabro a través de la red social X. "Con tesón y trabajo, se pueden poner en pie proyectos de gran calado como este", ha afirmado. Por su parte, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha puesto en valor la creatividad y pasión por el cine de García, recordando que 'Segundo premio' fue presentada en el Festival de Cine de Santander, donde obtuvo el premio a la Mejor Película en la sección oficial.

"Es un orgullo para Santander", ha subrayado Igual. "Estos tres Goyas no solo celebran su trabajo, sino que proyectan el nombre de nuestra ciudad en el mundo del cine. Es una inspiración para todos los que sueñan con contar historias a través del arte".

De los Goya a un nuevo reto en Valencia

Sin apenas tiempo para asimilar el éxito, Cristóbal García ya está embarcado en su próximo proyecto. Actualmente, se encuentra en Valencia trabajando en 'La Cena', una película de Manuel Gómez Pereira en la que colabora con otra cántabra de talento reconocido: la montadora Vanesa Marimbert, también ganadora de un Goya por El buen patrón.