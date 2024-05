Así fue el testimonio de los conductores en la tragedia de Castelar: "Aún no me explico qué pasó"

En una tensa segunda jornada del juicio por el trágico accidente en la calle Castelar que costó la vida a un joven motorista de 19 años en febrero del año pasado, los dos conductores acusados han defendido que circulaban a velocidades "moderadas" y han negado cualquier tipo de competencia o carrera en las calles de Santander.

B.B., el conductor del Audi negro involucrado en la colisión y que se enfrenta a catorce años de prisión por homicidio, junto con otros delitos, ha declarado enfáticamente: "No iba a una velocidad tan elevada como para que mi coche hiciera eso". Afirmó que no tenía ninguna intención de competir con otro conductor y que ni siquiera conocía al implicado. Mientras tanto, A.B., al volante de un Golf rojo, ha reiterado que ese día iba simplemente a cenar con su novia y que no participó en ninguna carrera callejera.

El juicio se está llevando a cabo esta semana con jurado popular en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria. Durante la audiencia, B.B. comenzó su declaración pidiendo perdón a los familiares del fallecido, expresando el profundo remordimiento que ha sentido desde el fatídico accidente. Ha insistido en su negativa a solicitar la libertad provisional, afirmando que necesita enfrentar las consecuencias de sus actos.

Ambos conductores han dado su versión de los eventos previos al accidente, insistiendo en que no hubo ninguna carrera entre ellos. B.B. relató que momentos antes de la colisión, notó al Golf rojo "pegado al maletero" de su coche y que, al intentar evitar la colisión, perdió el control del vehículo. Por su parte, A.B. admitió haber sido distraído por su teléfono móvil momentos antes del accidente, pero negó haber participado en alguna competencia.

La velocidad fue un tema central durante la audiencia, con ambos conductores defendiendo que iban a una velocidad moderada, aunque B.B. reconoció haber excedido el límite de velocidad en ciertas ocasiones. Sin embargo, ambos negaron haber superado los 100 km/h en ningún momento.

El consumo de sustancias también fue discutido durante el juicio. B.B. admitió haber consumido alcohol el día del accidente, aunque negó haber tomado más de tres cervezas. A.B., por otro lado, admitió ser consumidor habitual de cannabis, pero aseguró que no estaba bajo la influencia de ninguna droga en el momento del choque.

La declaración de ambos conductores ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad en el accidente y las circunstancias que llevaron a la tragedia. Mientras tanto, los familiares del joven fallecido han seguido el juicio con atención, buscando respuestas sobre lo ocurrido esa fatídica noche de febrero.

El juicio continuará esta semana con más testimonios y evidencias que esperan arrojar luz sobre las circunstancias exactas del accidente y determinar la responsabilidad de los conductores involucrados. La comunidad espera que este proceso legal pueda ofrecer algo de consuelo a los afectados y contribuir a prevenir futuros incidentes similares en las calles de Santander.