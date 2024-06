El PP pide a Sánchez que se deje de cartas y “pamplinas” y dé la cara

Sánchez ha publicado una nueva carta a la ciudadanía calificando de “zafio montaje” la acusación a Begoña Gómez: “Tratan de interferir en el resultado electoral”. En la misiva, en la que asegura que su horizonte "permanece inalterable", en contraposición con su carta de abril, explica que la citación a declarar de su mujer el próximo 5 de julio "se anuncia sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo", algo que para el presidente "resulta extraño".

"Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado", subraya el líder del Ejecutivo.

No se ha hecho esperar la reacción del Partido Popular, que pedía que Sánchez dejase de mandar "cartas enlatadas por redes sociales y someterse de una vez a una rueda de prensa con preguntas ilimitadas. Su esposa tendrá que dar explicaciones ante el juez para saber si sus negocios fueron con arreglo a la ley o no, pero el presidente del Gobierno debe dar explicaciones ante los españoles por unos hechos que no son ni éticos ni estéticos" decía.

Piden que se aclare hasta qué punto la esposa del presidente ha estado implicada, ya que, lo demás "son pamplinas".

"Pensar que lo puede despachar con una nueva misiva arremetiendo contra todo el que ose criticarle es subestimar la inteligencia de los españoles. Si con la primera carta pretendió ocultar la imputación, con esta pretende pasar por alto acusaciones gravísimas sobre las que no ha dicho ni media. Aunque sus salidas de tono son constantes y permanentes, acusar a los jueces de perseguirle por motivos políticos es de una gravedad extrema, que exige pruebas o rectificación inmediata" decían desde el Partido Popular.

"Comprendemos el bochorno de sus votantes. Ante escándalos sin precedentes como éste, en democracia no se escriben cartas sino que se da la cara".