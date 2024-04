¿Aceptarán los médicos cántabros realizar este verano actividad quirúrgica?

En estos momentos las lista de espera para una operación quirúrgica, estaba en 157,3 días, 15,7 menos que hace tres meses, donde se situaba en 173. Unas cifras que el Gobierno de Cantabria intentan reducir y conseguir el objetivo final que es situar esta demora a final de año en los 120 días, algo que no es fácil, pero sí factible, asegura el consejero de Salud, Cesar Pascual.

Por ello, la Consejería ha puesto en marcha un plan de tres años de duración que contempla toda una serie de medidas para conseguir este objetivo. Entre ellas, los médicos de Cantabria realizarán este verano actividad quirúrgica extraordinaria, algo que nunca se había hecho, para seguir reduciendo estas listas de espera. "Pasamos de una programación de 0 a tener actividad extraordinaria. Cada hospital está programando su propia actividad de verano. No va a ser la misma que la que tenemos en abril o mayo, no va a tener la misma intensidad, pero yo creo que va a tener un impacto muy importante", asegura Pascual.

Se está haciendo un esfuerzo porque sea un verano "con mucha más actividad" extraordinaria que otros años, en los que se suspendía en periodo estival. La consejería tiene claro que hay muchos médicos que no van a querer operar en verano; sin embargo, aseguran que "no hace falta hacerla por la tarde si se puede hacer por la mañana. Cada hospital planteará la actividad en la forma en la que ellos puedan hacerlo mejor".

Abstención de los pacientes

Cantabria no va a penalizar a aquellos pacientes que falten a una consulta médica como, por ejemplo, sí se plantea en Francia. En lo que sí se está trabajando es en un app digital que permita que una persona que tenga cita con el médico pueda anularla si no va a acudir y se le reprograme y el hueco que haya dejado libre se le ofrezca de forma automática a otro paciente. Sin embargo, el consejero no ha dado plazos para su puesta en marcha.

"En estos momentos los pacientes reciben el mensaje, pero no pueden responder y lo que queremos es que respondan si van a venir o no y en el caso de que no lo hagan, se les reprograme otra cita y su hueco no quede libre", explica Pascual. Lo que se pretende en todo momento es evitar que el paciente pierda su cita y a la vez seguir reduciendo las listas de espera.