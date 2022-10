La Zona de Bajas Emisiones no llegará a Santander el 1 de enero

Es muy probable que la zona de bajas emisiones (ZBE) no se aplique en Santander el próximo 1 de enero. Lo ha dicho el portavoz del Gobierno Municipal, Javier Ceruti, para quien va a ser "muy problemático" que entre en vigor en plazo y más cuando el próximo año hay elecciones municipales y algunas de las medidas que recoge "son muy impopulares".

Las ZBE, deberán estar establecidas a 31 de diciembre de 2022 en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes para la reducción de la contaminación por lo que no podrán circular por ellas los coches sin etiqueta ambiental. Ceruti ha denunciado el "hermetismo habitual" de la Concejalía de Movilidad Sostenible, que dirige César Díaz (PP), por lo que no tiene información directa más allá de la facilitada en la última comisión del área, previa al Pleno de septiembre, en la que el portavoz del Gobierno entendió que "es probable que no entre en vigor" en plazo.

En dicha Comisión de Desarrollo Sostenible se expuso que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) está intentando que se atrase la aplicación de la ordenanza "porque va a ser muy problemático que entre en vigor".

Ceruti ha subrayado la necesidad de tener en cuenta a la hora de aplicar las ZBE "cómo puede afectar al día a día, especialmente al de la actividad económica". El concejal espera recibir más datos en la Mesa de Movilidad, que se celebrará el próximo martes.

De momento, el Ayuntamiento de Santander está realizando un estudio con la instalación de sensores para detectar las zonas de mayor ruido y contaminación.