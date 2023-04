"El vinilo no solo no está muerto sino que está resurgiendo con mucha fuerza... ¡Y ojo al casete que también!"

El pasado 22 de abril se celebró el "Día Mundial de las Tiendas de Discos", y quien más quien menos podría pensar que los discos como tal ya es algo del pasado. ¿Alguien guarda sus viejos vinilos como oro en paño? ¿Y el tocadiscos... funciona correctamente o es más que nada un objeto decorativo del salón, o un trasto más en el desván? Pues bien, como todo lo antiguo, tarde o temprano, vuelve a ponerse de moda, la venta de discos no solo sigue estando en boga, sino que varios especialistas apuntan a que no se quedará en una moda pasajera: Vuelven para quedarse en pleno Siglo XXI.

En Santander hay actualmente, sin contar los espacios destinados en las grandes superficies a la venta de CD´s, dos tiendas de discos. La más antigua (las míticas Drope o Flash tuvieron que cerrar hace años) está en la calle Peñas Redondas, "Tipo". Su dueño es "Pin", que amablemente atendió a los micrófonos de Cope Cantabria este miércoles 26 de abril.

Puedes escuchar la entrevista completa pinchando debajo de la fotografía .

"Pin", entre otras cosas, comentó en "Mediodía" a Cristina Jimeno y Jaime del Olmo que "el vinilo no solo no está muerto, sino que está resurgiendo con mucha fuerza. Es que el sonido no se puede comparar al de un CD..., es distinto. Las tendencias apuntan que la venta de discos se va a consolidar, y ojo al casete, que también está empezando a tener demanda en Estados Unidos...".

En su local, "Pin" dispone de miles de vinilos, sobre todo de Rock, aunque con el paso de los años ha tenido que ir adaptándose a los gustos del consumidor, que demandaba otros artículos vinculados a la música o a sus grupos o músicos favoritos, como todo tipo de merchandising (gorras, camisetas, llaveros, pegatinas...) así como botes de espray para grafiteros, etc...