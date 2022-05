"Vimos que la cosa pintaba mal y avisamos a la policía. Enseguida recibí el primer puñetazo"

El médico agredido el pasado 5 de mayo en el centro de salud de Los Castros se recupera poco a poco de las heridas sufridas mientras agradece las muestras de cariño que le llegan de compañeros, pacientes y sociedad en general.”Estoy desconectado de redes sociales y de todo lo que puedo para tener la mente en blanco, pero el calor humano me llega desde diferentes ámbitos” ha contado en Cope.

El doctor estaba en su consulta aquel día rellenando el historial médico de otro paciente al que acababa de ver. En ese momento escuchó gritos e insultos en la sala de espera y salió a ver que ocurría. “Avisamos a la policía enseguida porque aquello no pintaba bien” ha recordado. Viendo la actitud violenta de esta persona hacia otro compañero, también agredido, el médico le pidió tranquilidad momento en el que recibió el primer puñetazo. A partir de ahí, reconoce que no se acuerda de muchas cosas. “Perdí la conciencia en varias ocasiones pero sí recuerdo abrir los ojos y ver como me golpeaba. Luego perdí la visión”.

Ya en casa y rodeado de los suyos a los que intenta no preocupar más de lo necesario, se va recuperando poco a poco de las heridas físicas. Las psicológicas puede que tarden algo más en cicatrizar. En una semana, cuenta en Cope, ha recuperado el 10% de la visión del ojo más perjudicado. “Va a ser cuestión de tiempo saber si recuperaré la visión al 100%, habrá que esperar”, dice.

Lo que sí tiene ahora es temor a volver a su trabajo. Reconoce que lo suyo ha sido siempre muy vocacional. “Ya desde los 4 años sabía que quería ser médico. A los 16 dejé amigos y familia para poder estudiar. Merecía la pena el sacrificio. Hasta el día de hoy no me había arrepentido pero ahora sopesas otras muchas más cosas”.

Ahora espera que sobre el agresor, ya en prisión, caiga todo el peso de la ley.