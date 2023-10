El vecino de Parbayón: "Lo de aplicarme la ley de espectáculos es surrealista". El alcalde le apoya

Desde hace 13 años, Francisco Cano ilumina la Navidad de los vecinos de Parbayón con su maravillosa y llamativa decoración en su casa particular. Lo que se inició siendo una bonita manera privada de celebrar estas fiestas, poco a poco, a medida que iba añadiendo motivos luminosos en su jardín, la decoración comenzó a llamar la atención de vecinos y curiosos.

Todos querían contemplar su trabajo, pero en muchas ocasiones lo que provocaba era cierta aglomeración de personas alrededor de su casa, que aparcaban sus vehículos al borde de la carretera N-623. Este hecho alertó a la antigua corporación del Ayuntamiento de Piélagos, y esta semana hemos conocido que un juez de Santander ha dado la razón al ayuntamiento, confirmando que Francisco debe sacar licencia si sobrepasa la mera acción decorativa y se congrega gente frente a la vivienda.

Tras conocer esta decisión del juzgado, "Herrera en Cope Cantabria" ha querido conocer la valoración del vecino afectado, y saber si el nuevo equipo de gobierno de Piélagos podría interceder para evitar que Francisco deje de decorar su jardín esta Navidad.

Como muestra de su frustración, Francisco reconoció a Cristina Jimeno y Jaime del Olmo que está "desinflado".

"Tenía una pequeña esperanza de que a mí no se me pudiera aplicar la ley de espectáculos, pero ha sido todo lo contrario. Me parece surrealista; la ley está para cumplirla, pero a mí nadie me ha explicado ni definido si a mí se me puede aplicar esa ley de espectáculos o no... Todo son conjeturas y todos dicen que se aplica 'si me excedo...' Pero ¿qué es excederse? Es muy subjetivo...".

Carlos Caramés, por su parte, comentó que "nuestro deseo (del ayuntamiento) es que se pueda seguir disfrutando de estas luces navideñas, y que se explique desde cuándo se tiene que aplicar esa ley de espectáculos. Porque la sentencia es contra una advertencia que se le envió a Francisco, para que tuviese en cuenta que, dependiendo de la gente que aglutinara, habría que aplicársele la ley. Él no lo puede controlar... ¿Dónde ponemos el límite? ¿Desde qué momento tenemos que exigir que se cumpla la ley de espectáculos...? Mucha gente y muchos ayuntamientos iluminan sus casas o las calles..."

"La sentencia no concreta si en este caso Francisco debe cumplir esa ley o no, por lo que seguimos como estábamos, o peor, porque no lo ha aclarado."