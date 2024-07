Una joven cántabra se presenta a un concurso de televisión y así le acaba pasando factura: "Ayuda"

“A mí la música me hace desconectar del sufrimiento, aunque solo sea durante tres minutos”

Quien dice esto, con una ligera sonrisa en el rostro, es Virginia una joven de 16 años que durante los últimos cursos ha sufrido bullying por parte de sus compañeras. La pesadilla comenzó cuando tenía 12 años, tras participar en un programa de una televisión local de Torrelavega. Era uno de estos show talents donde los participantes interpretan alguna canción de sus artistas favoritos. Virginia lo hizo versionando 90 minutos de India Martínez.

Su aparición en la tele local, su manera de cantar levantó las envidias de sus compañeras que enseguida la tomaron con ella.

Vídeo Tras la participación de Virginia en este programa de televisión, comenzó su pesadilla





A las críticas sobre su manera de cantar, siguieron los insultos sobre su apariencia física y el aislamiento. “Te das cuenta de que se hacen grupos para cualquier cosa y tú no estás en ellos”, recuerda con amargura Virginia.

Virginia pasaba sola los recreos, no ya porque nadie quería estar con ella, sino también como forma de protegerse. “Estando sola sabía que nadie podía hacerme daño, nadie se metía conmigo”, dice. Se sentía protegida.

Pero la soledad es tristeza y la tristeza fue devorando a Virginia. Perdió las ganas de cantar, de comer y hasta de vivir. Virginia reconoce que no está en su mejor momento, que está en una etapa complicada en la que tiene buenos y malos días. “Hay días en los que ves una luz al final del túnel y piensas que vas a salir, pero hay otros en los que la luz se convierte en oscuridad”.

Virginia es consciente de que el bullying es un problema del que la gente desconoce toda la realidad que supone para las víctimas. Desde su amarga experiencia, esta joven de 16 años recomienda hablarlo con la familia y buscar apoyo, nueva gente, nuevos amigos. “Hablarlo con alguien es una liberación, ayuda”.

Una ayuda que a Virginia le llegó desde la asociación Tolerancia 0. Asociación que la ha puesto en manos de los mejores profesionales y que confía en que Virginia recupere la ilusión de cualquier joven de su edad.

SUS FAVORITAS

Virginia comenzó a cantar cuando tenía 7 años. Gracias al trabajo con su profesora de canto, Merí Sánchez, descubrió que la música era su pasión, su vida. “Detrás de la música hay mucho esfuerzo, pero cuando te gusta una cosa, como a mí la música, ese esfuerzo se convierte en algo fantástico”, cuenta Virginia volviendo a sonreír.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A Virginia le gusta la música actual, como a cualquier joven de su edad, pero también la música “anterior, la de la generación de mis padres”. A la hora de quedarse con alguna canción se fija mucho en la letra, en el mensaje que transmite y por esto, autoras como Pastora Soler o India Martínez son algunas de sus favoritas.

Seguramente, cantar con alguna de ellas sería un sueño hecho realidad. “La música me ayuda mucho, me da alegría cuando no la tengo”.

RULO

La historia de Virginia es una de estas historias que te rasga el corazón, que hacen darte cuenta de que la profesión de periodista es de esas, desde donde se puede hacer algo.

Y con este objetivo, desde COPE Cantabria nos pusimos en contacto con Rulo. Queríamos que el bullying no robara a Virginia sus ganas de seguir cantando, que se diera cuenta de que vivir merece la pena por muchas zancadillas que nos ponga la vida.

Y que mejor que hacerlo que, invitándole a compartir con el cantante su último concierto en Torrelavega, invitación que partió desde el propio Rulo en cuanto conoció la historia de Virginia.

Vídeo Este es el mensaje de Rulo que llenó de energía a Virginia





Rulo brindó a Virginia una noche en la que la joven volvió a sonreír y que seguramente no olvidará jamás. Lo que Virginia no sabe es que, gracias a esta profesión, la vida le tiene reservada otra sorpresa que difícilmente olvidará.

Virginia con Rulo en el concierto del artista en Torrelavega





Continuará...