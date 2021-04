¿Tenemos que coger la baja cuando nos confinan o tenemos Covid? Aquí te lo aclaramos

Existen muchas dudas acerca del covid-19, las bajas laborales y el teletrabajo. Aquí en Cope hemos querido conocer cuales son los derechos y obligaciones de una persona en caso de contraer la enfermedad o de tener que estar en cuarentena.

Lo primero que hay que dejar claro es que una cuarentena por coronavirus es una baja médica y no se puede trabajar. "Una persona infectada por Covid aunque no tenga síntomas, está enferma y tiene esa cuarentena y se le computa como si tuviese esa enfermedad. No puede trabajar aunque se sienta bien". Asi lo asegura a Cope Eduardo Solís abogado de la Unión de Consumidores de Cantabria.

Solís asegura que si una persona contrae el Covid o ha sido contacto extrecho con alguien que ha dado positivo, inmediatamente tendrá que encerrarse en casa y dejar de trabajar.

Por el contrario, si una persona decide confinarse por precaución por un posible contacto con un positivo, será el trabajador y la empresa quienes decidan cual será la forma de trabajar. " Es una cuestión alegal, pactos internos entre trabajador y empresario" asegura Solís. "Otra cosa es que a raiz de ese contacto a esa persona la digan que tiene covid y tenga que entrar en cuarentena, por tanto se le obliga a estar en casa, no podria teletrabajar y tendria que coger la baja".

En definitiva, el quid de la cuestión es la obligación o no. Que haya una autoridad sanitaria o administrativa obliga a un trabajador a estar en casa esa persona tendrá obligatoriamente que cogerse la baja laboral. Por el contrario si una persona lo hace de su mano mayor por mera precaución si podria teletrabajar si se pone deacuerdo con su empresa.